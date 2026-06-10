El Gobierno de Milei autoriza a los militares argentinos a tener un segundo empleo para mejorar sus bajos salarios

Soldados, suboficiales y oficiales de las Fuerzas Armadas argentinas, sin importar el grado, han sido autorizados a trabajar para la plataforma Uber como alternativa a los bajos salarios. La crisis en las estructuras castrenses ha empujado a miles de uniformados por debajo de la línea de pobreza. Los militares votaron masivamente a Javier Milei por una aversión natural al peronismo y el hecho de que su candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel, es la hija de un oficial que participó de la represión y a la vez combatió en la guerra de las Malvinas contra Gran Bretaña, en el otoño austral de 1982. Esa predilección electoral no tuvo beneficios. Se calcula que entre diciembre de 2023, cuando asumió el ultraderechista, y abril de 2026, los salarios de los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas acumularon una caída del poder adquisitivo del 80%. Un total de 20.074 soldados, suboficiales y oficiales decidieron pasar directamente a la vida civil.

Ante el temor de una fuga mayor de uniformados, el ministro de Defensa, el general Carlos Alberto Presti, hijo a su vez de un general acusado de haber violado los derechos humanos durante la última dictadura (1976-83), habilitó por primera vez en la historia que los uniformados tengan un segundo empleo.

La decisión de la cartera de Defensa, a cargo de un militar por primera vez desde la restitución democrática, permite las actividades laborales fuera del horario de servicio para mejorar sus vapuleados ingresos. De acuerdo con el portal La Política Online "entre las actividades permitidas figuran empleos vinculados a plataformas, servicios de seguridad privada y otras ocupaciones compatibles". La publicación no se privó de la ironía: "De esta manera, quienes tienen la responsabilidad de custodiar la defensa nacional podrán manejar un Uber, repartir pedidos o desempeñarse como vigilantes, algo que en los hechos ya ocurre".

Antes de que se conociera la autorización ministerial, la permanencia en el ámbito militar era cuestionada por parte de sus integrantes agobiados por los problemas económicos. "Los más grandes se quedan porque dicen: 'Yo ya viví toda mi vida acá, ya casi voy a cumplir 30 años de servicio y no me sirve irme de baja'. Los que se están yendo son los más nuevos", dijo un uniformado amparado en el anonimato al diario Mendoza Post. "He tenido un montón de excompañeros que se han ido a fuerzas de seguridad o a otros trabajos. Había algunos que eran albañiles y decían: 'Gano más como albañil que trabajando acá'", señala otro de los testimonios.

La crisis salarial también afecta a los docentes civiles que enseñan en los institutos educativos de las Fuerzas Armadas se agrava. El sindicato que los agrupa ha denunciado un retraso del 106%.

Otros frentes críticos

A su vez, el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), encargada de prestar servicios médicos, se encuentra desde que comenzó la era Milei en una situación calamitosa a pesar de que en 2023 había cerrado su balance sin pasivos. La caída de la recaudación, producto de la merma salarial de los uniformados, y el aumento de los precios de los insumos que golpea a todo el sector de la salud, han agravado el cuadro de IOSFA. Los militares se quejan por la deficiente cobertura de sus servicios. La entidad no responde a las peticiones de los afiliados y tiene deudas con prestadores.

El Gobierno prometió destinar parte de los ingresos por las privatizaciones de bienes estatales a mejorar el equipamiento militar. También, señaló el portal Infobae, contempla "obras de infraestructura consideradas críticas para el funcionamiento de las fuerzas: bases, hangares, arsenales, pistas aéreas, instalaciones logísticas, sistemas de comunicación y modernización edilicia en unidades militares de todo el país". No hay, sin embargo, dinero para mejorar los salarios. El último ajuste presupuestario impacta también en la vida de los cuarteles ya que se ha reducido el dinero destinado a las raciones de comida y los servicios de luz, gas y agua en las unidades de todo el páis.

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Por el momento, la principal prioridad de Milei en el área militar es la alianza con Estados Unidos. La próxima actividad conjunta se llama Daga Atlántica y se realizará en las próximas horas en la provincia de Córdoba.