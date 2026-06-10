Violencia en Irlanda del Norte
El consulado de España en Edimburgo pide a los españoles que extremen sus precauciones por los disturbios en Belfast
Manifestantes salieron a las calles y quemaron vehículos y edificios en respuesta al un ataque con arma blanca de un refugiado sudanés
Redacción
El consulado de España en Edimburgo ha instado a los españoles que se encuentran en la zona que extremen sus precauciones, no hagan desplazamientos innecesarios y sigan las recomendaciones de las autoridades locales dado el peligro tras los disturbios ocurridos en Belfast.
Manifestantes antimigración bloquearon calles e incendiaron edificios y vehículos en la capital de Irlanda del Norte la noche del martes, un día después de un ataque con arma blanca atribuido a un refugiado sudanés que fue captado en video y conmocionó al país.
La grabación, que se viralizó en redes sociales, muestra a un hombre montado sobre otro mientras lo apuñala varias veces en la cabeza y el cuello, en lo que figuras de extrema derecha afirmaron fue un intento de decapitación.
Acusación de asesinato
El sospechoso del ataque fue acusado el martes por la noche de intento de asesinato, posesión de un objeto cortante en un lugar público y amenazas de muerte. Se trata de un refugiado sudanés, que cuenta con un permiso de residencia válido hasta 2028.
Tras los hechos, cientos de personas, muchas de ellas encapuchadas, se concentraron en distintos puntos de Belfast. Un autobús y varios autos fueron calcinados, mientras que un edificio en las afueras del centro fue incendiado y sus residentes tuvieron que ser evacuados.
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