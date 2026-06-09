EEUU señala a Alibaba, Baidu y BYD por supuestos vínculos militares chinos

El Pentágono ha incorporado a Alibaba, Baidu y BYD a su lista de "empresas militares chinas", una designación que aumenta la presión sobre grandes compañías chinas. La actualización anual de la llamada lista 1260H incluye también a WuXi AppTec, Unitree, RoboSense, CXMT y YMTC.

La decisión pone fin al acercamiento momentáneo entre EEUU y China, cuando hace menos de un mes, Trump y Xi Jinping sellaron en Pekín una tregua comercial y tecnológica, con elogios del presidente estadounidense hacia Xi. Pero el gesto quedó pronto matizado: Putin llegó a la capital china cuatro días después de la salida de Trump, y Xi usó esa visita para exhibir su cercanía con Moscú y marcar distancia frente a Washington.

Decisión política

El documento sostiene que las empresas señaladas cumplen los requisitos de la legislación estadounidense para ser consideradas entidades vinculadas al Ejército chino que operan en Estados Unidos. En los casos de Alibaba y Baidu, el Pentágono apunta a supuestas conexiones con organismos estatales chinos. Para el fabricante de coches BYD supone la primera vez que es añadido a una zona asociada a la estrategia de fusión militar-civil.

La inclusión en la lista no equivale a sanciones automáticas ni bloquea por sí sola las operaciones comerciales. Sí tiene consecuencias relevantes: el Departamento de Defensa no puede contratar con esas empresas y las restricciones se extenderán a compras indirectas a partir de 2027. En la práctica, el listado actúa como una señal de riesgo para socios, inversores y clientes internacionales.

Pekín respondió este martes con dureza. El Ministerio de Exteriores acusó a Washington de "generalizar el concepto de seguridad nacional" y de elaborar "listas discriminatorias" para reprimir a empresas chinas. Lin Jian reclamó a Estados Unidos que "corrija sus prácticas erróneas" y ponga fin a una "represión injustificada".

Un concesionario de BYD / BYD - Archivo

Rechazo a las acusaciones

Varias firmas afectadas negaron cualquier vínculo militar. La empresa farmacéutica WuXi AppTec calificó su inclusión de "claramente errónea" y anunció medidas inmediatas para impugnarla y aseguró que no está controlada por entidades militares o gubernamentales chinas, no presta servicios al Ejército y no participa en programas de fusión militar-civil.

Baidu también rechazó la designación. La tecnológica afirmó que la decisión es "completamente infundada" y que usará todos los medios a su alcance para pedir su retirada. Alibaba y BYD, con fuerte presencia internacional, quedan bajo escrutinio en un entorno marcado por restricciones tecnológicas y rivalidad industrial.

La medida amplía una política que Washington ya había intensificado recientemente con Tencent y CATL. La preocupación estadounidense se concentra en sectores estratégicos, como inteligencia artificial, baterías, robótica y semiconductores, donde la frontera entre uso civil y militar es un foco de tensión con China.

Fin de una breve tregua

La tregua comercial entre ambos líderes duró menos de un mes. Trump abandonó Pekín con halagos hacia Xi aunque con pocas concreciones. El líder chino, en cambio, no correspondió públicamente a esa idea de amistad personal.

Sin embargo, apenas unos días después se reunió con Vladímir Putin, con quien sí destacó que ambos habían cultivado "una estrecha relación" que había contribuido a vínculos profundos y fructíferos entre China y Rusia.

Sobre Putin, Xi aseguró además que los lazos bilaterales han entrado en una etapa "más proactiva y acelerada" y llamó a aprovechar la "oportunidad histórica" para ampliar la confianza y elevar la cooperación. Pekín y Moscú describen sus vínculos como los mejores de su historia, aunque la guerra de Ucrania ha hecho la relación más desigual.

Y es que, a diferencia del viaje de Trump, el primero de un presidente estadounidense a China en casi una década, la visita de Putin no fue excepcional. Ambos líderes se ven al menos una vez al año. En ese marco, Xi lanzó una crítica velada a Washington al advertir de "corrientes unilaterales y hegemónicas".

Rivalidad de fondo

La actualización de la lista negra de las empresas chinas en EEUU pone de relieve que la escenificación diplomática tuvo poco recorrido. Se impone la competencia tecnológica, militar e industrial. Para Estados Unidos, el riesgo está en la posible conexión entre empresas civiles y capacidades militares chinas. Para China, se trata de una herramienta política para contener su desarrollo.

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El resultado es una nueva señal de desconfianza. Las empresas afectadas intentarán salir del listado, Pekín promete defender sus intereses y Washington mantiene el foco en sectores sensibles para su seguridad nacional. La distensión personal entre Trump y Xi, por ahora, convive con decisiones que vuelven a endurecer el pulso.