Israel y Líbano acuerdan un alto el fuego condicionado a que Hizbulá cese sus ataques

Las delegaciones de Israel y de Líbano reunidas en Washington acordaron este miércoles implementar un alto el fuego condicionado a que la milicia chií Hizbulá detenga sus ataques contra territorio israelí y cese sus operaciones en el sur del país árabe.

Con la mediación de Estados Unidos, diseñaron un plan para crear "zonas piloto" en Líbano que estén controladas por el Ejército libanés y excluyan al grupo islamista, detallaron en una declaración conjunta.

Ambas partes se emplazaron además a celebrar una nueva ronda de negociaciones en la capital estadounidense el próximo 22 de junio.

Las delegaciones, encabezadas por los embajadores de Israel y de Líbano en Estados Unidos, Yechiel Leiter y Nada Hamadeh, se reunieron este martes y miércoles en la sede del Departamento de Estado en la que fue la cuarta ronda de negociaciones de paz que mantienen este año.

La primera se celebró el pasado 14 de abril y supuso el contacto de más alto nivel entre Israel y Líbano, países vecinos que carecen de relaciones diplomáticas, desde 1993.

Los contactos han servido hasta ahora para aprobar y extender progresivamente un alto el fuego que, sin embargo, Israel ha roto y ha intensificado su invasión en Líbano para, según dice, responder al lanzamiento de proyectiles de Hizbulá, que se opone a las negociaciones.

Según una declaración conjunta, la ronda concluida este miércoles sirvió para acordar la implementación de un alto el fuego que "está condicionado al cese total de los disparos de Hizbulá y a la evacuación de todos sus operativos" entre el río Litani y la frontera israelí.

"Ambas partes acordaron, con la orientación de Estados Unidos, avanzar rápidamente en la creación de zonas piloto en las que las Fuerzas Armadas libanesas tomarán el control exclusivo del territorio, excluyendo a todos los actores no estatales", agregaron en referencia a Hizbulá.

Noticias relacionadas

Aseguraron que "estas medidas permitirán avanzar hacia un acuerdo integral de paz y seguridad" y acordaron reanudar las conversaciones el 22 de junio "con miras a alcanzar un acuerdo integral".