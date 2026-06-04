Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Israel y Líbano acuerdan un alto el fuego

Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Israel y Líbano acuerdan un alto el fuego condicionado a que Hizbulá cese sus ataques Las delegaciones de Israel y de Líbano reunidas en Washington acordaron este miércoles implementar un alto el fuego condicionado a que la milicia chií Hizbulá detenga sus ataques contra territorio israelí y cese sus operaciones en el sur del país árabe. Con la mediación de Estados Unidos, diseñaron un plan para crear "zonas piloto" en Líbano que estén controladas por el Ejército libanés y excluyan al grupo islamista, detallaron en una declaración conjunta.Ambas partes se emplazaron además a celebrar una nueva ronda de negociaciones en la capital estadounidense el próximo 22 de junio.

Israel y el Líbano mantienen una segunda jornada de negociaciones Delegaciones de Israel y del Líbano iniciaron este miércoles una segunda jornada consecutiva de negociaciones de paz en Washington para intentar salvar el alto el fuego, a pesar de que el Ejército israelí y la milicia libanesa Hizbulá mantienen sus ataques. La reunión del martes en el Departamento de Estado, en la que participaron los embajadores de Israel y del Líbano en Estados Unidos, Yechiel Leiter y Nada Hamadeh, respectivamente, se alargó durante unas siete horas y se espera que la de este miércoles también dure gran parte del día.

3.500 muertos en el Líbano Las autoridades libanesas contabilizaron el miércoles 48 nuevos muertos en las últimas 24 horas elevando el número total de decesos por la ofensiva israelí que comenzó a principios de marzo por encima de los 3.500, hasta alcanzar los 3.516, sin que la violencia remita pese al reciente anuncio de un acuerdo de desescalada entre Israel y el grupo chií Hizbulá. "El balance total acumulado de la agresión desde el 2 de marzo hasta el 3 de junio es el siguiente: 3.516 muertos y 10.674 heridos", informó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, perteneciente al Ministerio de Salud Pública.

Habla Netanyahu El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, restó este miércoles importancia a los comentarios del presidente estadounidense, Donald Trump, que le llamó "loco" en una reciente conversación telefónica. "Como en las mejores familias, a veces tenemos desacuerdos tácticos. Siempre encontramos la manera de resolverlos. Como grandes amigos, podemos discrepar por la mañana y por la tarde ya tenemos acciones en común", aseguró Netanyahu -en una entrevista con la cadena CNBC-.

Kuwait reduce el personal de la Embajada iraní El Ministerio de Exteriores de Kuwait convocó este miércoles al encargado de negocios iraní en el país en protesta por los últimos ataques iraníes y le comunicó la decisión "de reducir el personal de la Embajada de Irán en el país y declarar a dos miembros de la misión diplomática iraní persona non grata". En un comunicado, el ministerio señaló que el viceministro de Exteriores, Hamad Sulaiman Al Mashaan, entregó al encargado de negocios iraní, Hamed Hamid Yaqoubi Far, una "nota oficial de protesta por los continuos ataques iraníes y la decisión de reducir el personal de la Embajada y declarar a dos miembros de la misión diplomática iraní persona non grata, exigiendo su salida de Kuwait en un plazo máximo de 24 horas".

Trump abre la puerta a reunirse con el líder supremo iraní Mojtaba Jameneí El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió la puerta, en una entrevista publicada este miércoles, a reunirse con el líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jameneí. "Me gustaría conocerlo. Me encantaría conocer a todo el mundo. Me gustaría conocerlo y probablemente nos reuniremos en algún momento, dependiendo de cómo se desarrollen las cosas", declaró Trump en el pódcast 'Pod Force One' del New York Post.

Mueren dos paramédicos en un ataque israelí contra una ambulancia en el Líbano Al menos dos técnicos de emergencias sanitarias murieron este miércoles en un bombardeo israelí contra la ambulancia en la que se encontraban en la localidad de Shehour, en el sur del Líbano, lo que eleva a 130 el número de trabajadores del sector asesinados en el país en tres meses de conflicto. "El enemigo israelí atacó de forma directa una ambulancia perteneciente a la Asociación de Exploradores del Mensaje Islámico. Esto causó la muerte de dos paramédicos y dejó a un tercero con heridas altamente graves, que requirieron su traslado inmediato a quirófano", informó el Centro de Operaciones de Emergencia en un comunicado.

Al menos seis muertos en un ataque israelí contra las afueras de Tiro, en el sur de Líbano Al menos seis personas, todas ellas de nacionalidad no libanesa, murieron este miércoles en un bombardeo israelí contra las afueras de la ciudad de Tiro, en el sur del Líbano, donde continúa la violencia en medio de una nueva ronda de negociaciones y pese al reciente anuncio de tregua. "Un ataque del enemigo israelí en el pueblo de Al Hosh, en el distrito de Tiro, causó seis muertos, entre ellos cuatro sirios y dos palestinos", informó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, perteneciente al Ministerio de Salud Pública.

Irán niega acusaciones de EEUU de planes para matar a altos cargos: "Cree el ladrón que todos son de su condición" El Gobierno de Irán ha rechazado este miércoles las acusaciones de Estados Unidos sobre los presuntos planes de Teherán para asesinar a altos cargos del país norteamericano, incluido el presidente, Donald Trump, y ha sostenido que "cree el ladrón que todos son de su condición". "Fingir ser una víctima no puede blanquear los brutales crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos contra la nación de Irán", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, en un mensaje publicado en redes sociales.