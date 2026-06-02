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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Al menos diez muertos en el mayor ataque de Rusia contra Ucrania de los últimos meses
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
EEUU evalúa expansión del despliegue de armas nucleares en Europa, según Financial Times
Estados Unidos evalúa la posibilidad de desplegar armas nucleares en países europeos miembros de la OTAN, como medida para tranquilizar a sus aliados y demostrar que la reducción del apoyo militar convencional no debilita las garantías de seguridad, revela este martes el Financial Times (FT). Según pudo saber el FT de tres personas familiarizadas con esta medida, funcionarios de EEUU han manifestado su disposición a realizar despliegues adicionales más allá de los países que actualmente albergan bombarderos con capacidad nuclear.
Estas conversaciones, de carácter altamente confidencial y que podrían no conllevar cambios en los acuerdos de reparto nuclear, se producen en medio de la creciente preocupación en Europa por las medidas de Donald Trump para retirar tropas estadounidenses y sistemas de armas críticos del continente, dice el periódico
Ucrania informa de un ataque contra una refinería del sur de Rusia
El Estado Mayor ucraniano informó este martes de un ataque aéreo de larga distancia llevado a cabo durante esta madrugada por las fuerzas armadas del país contra la refinería de la ciudad de Ilski de la región de Krasnodar, en el sur de la Federación Rusa. Según la nota del Estado Mayor, la refinería es una de las más importantes del sur de Rusia y procesa al año unos 6,6 millones de toneladas de petróleo. Los productos que salen de allí son utilizados, entre otros, por el Ejército ruso, según el comunicado. "Se ha confirmado un impacto en el objetivo y, como resultado de ello, un incendio en las instalaciones. Se está estableciendo la magnitud de los daños", se lee en el comunicado.
Zelenski pide que Europa cuente "con su propia defensa antibalística" tras la última oleada de ataques de Rusia
El presidente de Ucrania, VolodÍmir Zelenski, ha reiterado este martes su llamamiento en favor de que Europa cuente "con su propia defensa antibalística" tras la última oleada de ataques de Rusia contra el país, que ha dejado al menos trece muertos y más de un centenar de heridos. "Es un ataque a gran escala y un mensaje absolutamente claro por parte de Rusia: si Ucrania no es protegida de los ataques con misiles balísticos y de otro tipo, estos ataques continuarán. Europa necesita su propia defensa antibalística para que esta guerra pueda ser llevada a su final", ha explicado el mandatario.
Sube a 13 el número de muertos en el mayor ataque ruso a Ucrania de los últimos meses
El número de muertos en el mayor ataque ruso a Ucrania de los últimos meses, que tuvo lugar la pasada noche y fue uno de los más masivos de toda la guerra, asciende a al menos 13, incluido un niño, tras actualizar este martes las autoridades ucranianas la cifra de fallecidos en Dnipró. Los ataques rusos mataron a al menos nueve personas en una zona residencial de esa ciudad del centro-este de Ucrania, y a otras cuatro en la capital, Kiev, según el último balance publicado en Telegram por el ministro del Interior ucraniano, Igor Klimenko.
Suben a diez los muertos en el mayor ataque de Rusia contra Ucrania de los últimos meses
Rusia lanzó durante la pasada madrugada contra varias ciudades y regiones de Ucrania uno de los ataques más masivos de toda la guerra, en el que empleó 73 misiles de distintos tipos, entre ellos 33 de tipo balístico, y 656 drones de larga distancia, que mataron al menos a diez personas, según Kiev. Las autoridades ucranianas han informado hasta el momento de la muerte de cuatro personas en Kiev y otras seis en Dnipró como consecuencia de este ataque ruso.
Se trata de la primera ofensiva de esta envergadura lanzada por las fuerzas del Kremlin después de que Moscú anunciara a finales de mayo el comienzo inminente de una campaña de ataques a centros de toma de decisiones del Estado ucraniano. Las ciudades de Kiev (norte), Dnipró (centro-este), Járkov (noreste), Zaporiyia (sureste) y Poltava (centro) estuvieron entre los objetivos del ataque, destacó la Fuerza Aérea de Ucrania en su parte de este martes.
Putin dice que el ataque contra del Ejército de Ucrania a una residencia en Lugansk cambia cualitativamente la guerra
El ataque ucraniano contra una residencia estudiantil en Lugansk en la que fallecieron 21 personas, incluyendo menores de edad, eleva la guerra en Ucrania a un nuevo nivel cualitativo, afirmó el presidente ruso, Vladímir Putin, durante una reunión dedicada a la investigación del ataque contra la Universidad Pedagógica de Starobilsk.
"Por lo visto, al cometer gravísimos crímenes contra niños y adolescentes en el colegio pedagógico de Starobilsk de modo consciente, precisamente consciente, la cúpula de Kiev decidió abrir una nueva página en su sucesión de delitos, dar un nuevo nivel cualitativo al conflicto", sostuvo el mandatario ruso, al señalar que "esta ha sido la elección de ellos".
Al menos cuatro muertos y cerca de 60 heridos en un nuevo ataque nocturno ruso contra Kiev
Al menos cuatro personas murieron y cerca de sesenta resultaron heridas esta madrugada en un nuevo ataque masivo ruso contra la capital ucraniana, según un balance provisional ofrecido por su alcalde, Vitali Klichkó, en su cuenta de Telegram. Klitchkó había informado previamente de daños materiales en siete distritos de Kiev, donde fueron alcanzados varios edificios residenciales. El de esta madrugada es el primer ataque masivo ruso contra Kiev desde que Moscú anunciara a finales del mes pasado una campaña de ataques aéreos contra centros de toma de decisiones en la capital ucraniana y aconsejara a los diplomáticos extranjeros acreditados en la ciudad que la abandonaran por seguridad.
Rumanía denuncia ante la ONU heridos por el ataque de un dron ruso
La ministra de Relaciones Exteriores de Rumanía, Oana-Silvia Țoiu, denunció este lunes ante la ONU, junto a miembros de la Unión Europea (UE), la OTAN y otros aliados, que dos ciudadanos de su país resultaron heridos por el impacto de un dron ruso en su espacio aéreo.
Según explicó la canciller rumana, la noche del 28 al 29 de mayo, un dron ruso, que formaba parte de un ataque contra Ucrania, "entró en el espacio aéreo rumano, violando el derecho internacional" y explotó sobre el tejado de un edificio de viviendas en la ciudad de Galați.
"Por primera vez, se han producido heridos entre la población rumana. Dos personas resultaron heridas y varios residentes necesitaron atención médica. El impacto provocó un incendio y daños importantes, lo que obligó a evacuar el edificio", dijo la ministra a las puertas del Consejo de Seguridad de la ONU.
Albares dice que le "ha repugnado" cuando un país ha vetado avances en la UE y pone como ejemplo a Hungría en el caso de Ucrania
El ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado que siempre le "ha repugnado" cuando un país ha usado el derecho a veto implícito en la necesidad de unanimidad para frenar avances que el resto de países quiere y si no hay un interés nacional concreto.
Albares ha puesto como ejemplo el freno de algunos países a la oficialidad del catalán como lengua oficial en la Unión Europea (UE): "Si no hay ningún interés nacional, ¿por qué no sumarse inmediatamente a la unanimidad? ¿Qué hay en juego para ello?".
Ha puesto como ejemplo el caso del anterior Gobierno de Hungría, que ha dicho que utilizaba este veto "no para defender ningún interés nacional, sino para evitar" que el resto de países ayudaran a Ucrania.
Marlaska destaca desde Kiev la cooperación en materia de Interior con Ucrania
El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, destacó este lunes el alto nivel de cooperación entre España y Ucrania en ámbitos como la lucha contra el crimen organizado, el tráfico de drogas, la trata de seres humanos, la protección del patrimonio histórico ucraniano o la investigación de crímenes de guerra.
"Es una cooperación absolutamente integral", dijo en declaraciones a EFE tras reunirse con su homólogo ucraniano, Igor Klimenko, con quien rindió homenaje a los caídos en la guerra de Rusia con una ofrenda floral en el muro de los recuerdos en el centro de Kiev y pudo comprobar de primera mano las consecuencias de los bombardeos rusos contra algunas zonas de la capital de Ucrania.
El ministro español se hizo eco del trabajo conjunto que las estructuras de Interior de ambos países llevan a cabo a nivel bilateral y de la Unión Europea (UE), tanto con programas de formación que España ofrece a los ucranianos en distintos campos como con operaciones contra redes criminales de tráfico de personas, drogas u objetos de patrimonio histórico.
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