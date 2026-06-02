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EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

La oposición venezolana plantea una negociación con el chavismo y EEUU para restaurar la democracia

La líder opositora venezolana María Corina Machado (d).

La líder opositora venezolana María Corina Machado (d). / BIENVENIDO VELASCO / EFE

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R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Trump sigue amenazando a México con tomar el control si "no hace su trabajo" con el narcotráfico.

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

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