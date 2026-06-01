¿Por qué arden las calles de Francia cuando hay celebraciones festivas como la de la Champions del PSG?

En plena resaca por la histórica victoria del PSG en la Liga de Campeones, empañada por los disturbios que se desataron en varias ciudades del país, Francia vuelve a hacerse la misma pregunta: ¿por qué lo que debería ser una celebración se ha convertido, un año más, en una auténtica escena de guerra urbana dejando un balance de dos fallecidos y más de 890 detenidos?

"Sabíamos que estas celebraciones provocarían arrestos", declaró el ministro del Interior, Laurent Nuñez, antes de destacar que este año ha habido un 45% más de detenciones. "Mi trabajo es poner fin a estos actos de violencia. Si hay tantos arrestos, significa que el trabajo se ha realizado correctamente. (...) La pregunta ahora es por qué estos jóvenes vienen a causar problemas", añadió, refiriéndose a estos hombres, en su mayoría menores, como "delincuentes".

Las escenas de violencia registradas durante el fin de semana no son una excepción. En los últimos años se han convertido en algo habitual, no solo en las celebraciones deportivas, también en otros eventos como la Fiesta Nacional del 14 de julio, Halloween, o fin de año. Es algo tan común, que a los jóvenes que salen a destrozar las calles francesas se les ha bautizado como les casseurs. Estos grupos se organizan en redes sociales hasta encontrar el momento propicio para actuar. Ahí es cuando empieza el descontrol con la quema de coches y mobiliario urbano, los saqueos de comercios e incluso los ataques a edificios públicos, como el asalto de la comisaría del distrito 8 de París el pasado sábado.

"Desde mediados de la década de 2010, las noches de partidos de fútbol y Halloween se han convertido en fechas clave en los calendarios de las comisarías como 'días de alto riesgo', que requieren la movilización de personal para hacer frente a la violencia urbana recurrente", explica el analista político, Jérôme Fourquet, en una tribuna de 'Le Figaro'.

Los expertos insisten en que no son aficionados ni tampoco son sólo jóvenes de los suburbios. Como prueba están los miles de vídeos colgados en internet, entre los que se encuentra uno que ha generado una gran polémica en el país. En las imágenes aparece el diputado de Ensemble pour la République, Karl Olive, de 57 años, celebrando la victoria del PSG sobre el capó de un coche en el que viajaban varios pasajeros. Tras la difusión del vídeo, Olive se ha visto obligado a pedir perdón y ha reconocido su actitud "pueril".

Menores y disturbios

"Baja inmediatamente de ahí o llamaré a la policía. ¡¿Estás loco?!", le grita una vecina del distrito 17 desde su balcón a un joven que festeja la victoria saltando sobre una farola de más de 4 metros de altura. "Señora, tranquila. Estamos celebrando. Hemos ganado", le responde el joven desde lo alto, mientras sus colegas se ríen y graban con sus móviles.

Esa escena fue un anticipo de lo que se vivió durante las siguientes horas. Por el Boulevard Bessieres circularon, en dirección a los Campos Elíseos, multitud de jóvenes subidos en sus motocicletas a toda velocidad, sin casco y, en algunos casos, hasta tres personas por vehículo. Otros subidos en los capós de los coches lanzando pirotecnia sin control hacia las ventanas de los edificios.

"Francia se ha acostumbrado a la violencia desenfrenada (...). Año tras año, estas prácticas se arraigan y se transmiten a las generaciones más jóvenes, que ven estas fechas como oportunidades para sembrar el caos con pocas consecuencias --el porcentaje de detenidos que reciben condenas es muy bajo-- y para enfrentarse a la policía o, los más decididos, para saquear", insiste Fourquet.

Los vecinos y comerciantes ya han perdido la esperanza en la capacidad de control de la policía. Saben que un dispositivo "inédito" de 22.000 agentes no detendrá a los casseurs. Por eso, el sábado muchos comercios de la capital optaron por bajar sus persianas al mediodía, mientras que los más cercanos a los Campos Elíseos tapiaron sus escaparates ante el temor a los saqueos.

La explicación que da el Gobierno a esta creciente tendencia es que son un grupo reducido de "jóvenes vándalos" que aprovechan las circunstancias de celebración para el enfrentamiento, pero las cifras de detenciones alimentan un debate más profundo sobre sus causas y su persistencia. El sociólogo especializado en los suburbios franceses, Fabien Truong, cree que este fervor tóxico ligado a las celebraciones del PSG tienen que ver con la propia identidad del club. "La identificación de los jóvenes con el PSG se explica por varios factores. En primer lugar, muchas estrellas internacionales han jugado allí desde que el club fue adquirido por Qatar en 2011. Esto refuerza la dimensión simbólica del PSG. Además, muchos jugadores del club crecieron en los suburbios parisinos, como Kylian Mbappé y Presnel Kimpembe. Esto genera un efecto espejo: muchos jóvenes se identifican con ellos, sobre todo porque la mayoría de estos jugadores no son blancos", explica.

Glorificación del gangsterismo

A esto se sumarían, la falta de control parental, la influencia de las redes sociales y la presencia de referentes en la escena musical, como raperos que llenan estadios donde glorifican la estética gangster con canciones en las que se corea frases, como "Asesino de policías" o "Saquen las armas de fuego, no somos del tipo que se deja amenazar".

El Ejecutivo de Emmanuel Macron lleva meses trabajando en una ley del menor para responder a este tipo de episodios. La reforma refuerza la responsabilidad penal de los jóvenes implicados en actos de violencia pero también incrementa la presión sobre los tutores legales, haciéndoles responsables directos del vandalismo de los menores con el pago de los daños causados o incluso la pérdida de ayudas sociales en caso de reincidencia.

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La normativa permite que los menores puedan ser juzgados con mayor celeridad y que se les impongan sanciones adaptadas a su edad, pero más estrictas en casos de reincidencia o violencia grave.