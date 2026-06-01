De los aranceles a la erosión democrática: Europa ante la incertidumbre del futuro de Estados Unidos

La dirección hacia la que se dirige Estados Unidos es una incertidumbre de difícil pronóstico. Con el horizonte de las elecciones legislativas de noviembre y las brechas en la relación transatlántica sobre la mesa, la exembajadora de Estados Unidos en España y Andorra, Julissa Reynoso, y el periodista del New York Times Christopher Caldwell han discutido sobre los frentes abiertos en materia de defensa, economía y alianzas internacionales estadounidenses durante una mesa redonda en la Reunión Anual del Cercle d’Economia, que se celebra en Barcelona desde este lunes.

"Es fácil pensar que quienes votan a Trump están cegados ante sus defectos o debilidades. Creo que ven al mismo personaje imperfecto que se ve en Europa", ha explicado Caldwell, en un contexto en el que Trump pierde cada vez más puntos en las encuestas de aprobación. Sin embargo, el periodista sostiene que la diferencia de percepción entre estadounidenses y europeos radica en la transición y concentración del poder desde las fábricas hacia los ordenadores, y en cómo ello ha afectado al votante medio y a su economía. "Trump es el candidato de quienes sienten que el poder se está alejando de ellos", ha argumentado.

De cara a las elecciones legislativas de noviembre, la exembajadora de Estados Unidos en España durante la Administración Biden considera que los demócratas parten con ventaja en un momento de crispación política y deterioro económico. "Todas las señales apuntan a que los demócratas van a obtener muy buenos resultados y posiblemente van a ganar la Cámara de Representantes", ha asegurado Reynoso. No obstante, la diplomática ha apuntado a la reconfiguración de los mapas electorales como un factor que podría mejorar las perspectivas republicanas. "Aun así, los demócratas siguen teniendo cifras mucho más altas que los republicanos", ha señalado.

La relación transatlántica

En cuanto a las tensiones en la relación entre Estados Unidos y Europa, la perspectiva compartida es que los puntos de unión siguen siendo mayores que las divisiones. "Ambos lados formamos parte de Occidente y claramente nos necesitamos el uno al otro", ha expresado Caldwell. Además, el periodista considera que los desencuentros de la Administración Trump no surgen de la animadversión, sino de una voluntad de reforzar la alianza con Europa bajo sus propios términos. Por su parte, la exembajadora ha aludido a la relación de Trump con la democracia y las instituciones. "¿Y por qué es importante para Europa? Porque Europa está inmersa en tratados e instituciones con Estados Unidos", ha añadido.

Otro de los frentes abiertos en la relación transatlántica es el comercio y las barreras arancelarias impulsadas por Trump en su segundo mandato. Aun así, "la relación entre la Unión Europea y Estados Unidos es tan profunda y sus economías están tan entrelazadas que será imposible que ningún presidente la haga desaparecer", sostiene Reynoso. Además, recuerda que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha bloqueado parte de los aranceles impuestos por la Administración republicana, lo que demuestra que aún existen límites al poder ejecutivo.

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Los ponentes también han abordado la relación entre Estados Unidos y España y las recientes tensiones por la postura que ha adoptado el presidente Sánchez en cuestiones como la guerra en Irán. "Creo que quizá se exagera la animadversión hacia España que existe en Estados Unidos", ha asegurado Caldwell. "Diría que las diferencias entre ambos países fueron mucho más significativas y con consecuencias más profundas en 2004, con la salida de España de la coalición de la guerra de Irak", ha concluido el periodista.