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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump mantiene el pulso con Irán y aplaza su "decisión final" sobre las negociaciones
El bloqueo iraní sobre Ormuz sigue en pie y, este sábado, el secretario de Defensa norteamericano, Pete Hegseth, ha pedido "paciencia" dada la delicada situación
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Irán asegura haber derribado un dron de EE.UU. cerca de Ormuz por violar su espacio aéreo
La Guardia Revolucionaria iraní anunció este domingo haber derribado un dron estadounidense MQ-1 que, según indicó, había ingresado en el espacio aéreo de la República Islámica, cerca del estrecho de Ormuz, con la intención de llevar a cabo una “operación hostil”. “El aparato fue detectado de inmediato y alcanzado por los modernos misiles de defensa antiaérea de la Guardia Revolucionaria”, afirmó el cuerpo militar de élite iraní en un comunicado recogido por la agencia Tasnim. El documento señaló que el dron MQ-1 del Ejército estadounidense fue derribado esta madrugada al ingresar en el espacio de las aguas territoriales de Irán. El incidente se produce horas después de que Estados Unidos anunciara una operación contra un buque que intentaba llegar a un puerto iraní desafiando el bloqueo impuesto por Washington a los puertos de la República Islámica. Según informó este sábado el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), el buque mercante M/V Lian Star navegaba por aguas internacionales en dirección a un puerto iraní en el golfo de Omán cuando fue interceptado por fuerzas estadounidenses.
Muere un militar israelí y cuatro resultan heridos en combates en el sur de Líbano
El Ejército de Israel ha anunciado este domingo la muerte de un militar israelí de 21 años durante operaciones de combate en el sur de Líbano, en un incidente en el que otros cuatro soldados han resultado heridos. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han identificado al fallecido como Michael Tyukin, natural de Ashkelon y miembro de la unidad de reconocimiento de la Brigada Givati. Según el comunicado castrense, el militar ha fallecido durante enfrentamientos registrados en el sur de territorio libanés. Tras informar a sus familiares, las FDI han confirmado asimismo que Tyukin ha sido ascendido póstumamente al rango de sargento. El Ejército hebreo ha señalado además que otros cuatro combatientes han sido heridos de carácter leve en el mismo incidente en el que ha perdido la vida Tyukin, si bien no han facilitado detalles adicionales sobre su identidad ni sobre las circunstancias de los hechos.
Israel anuncia una operación militar en el sur de Líbano para ampliar su control sobre zonas vinculadas a Hezbolá
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han anunciado este domingo el lanzamiento de una operación militar en varias zonas del sur de Líbano, incluidas la cresta de Beaufort y el área de Wadi al Saluki, con el objetivo declarado de destruir infraestructuras del partido-milicia chií Hezbolá y fortalecer su presencia operativa cerca de la frontera entre ambos países. De acuerdo con un comunicado difundido en redes, la ofensiva comenzó hace varios días y forma parte de los esfuerzos israelíes para neutralizar lo que consideran amenazas contra las localidades del norte de Israel, especialmente en la región de Galilea y la localidad de Metula. En concreto, las FDI han indicado que la operación busca "desmantelar la infraestructura terrorista y eliminar a los terroristas" presentes en la zona. A tal fin, el Ejército israelí ha señalado que sus tropas han cruzado el río Litani y han ampliado las operaciones contra objetivos vinculados a Hezbolá situados al norte de este curso fluvial. Asimismo, la nota castrense ha asegurado que la campaña "se está extendiendo a otras zonas" y que las fuerzas desplegadas están preparadas para ampliar la ofensiva en función de las necesidades operativas.
Beirut denuncia la política israelí de "tierra quemada" en Líbano
El primer ministro libanés, Nawaf Salam, ha criticado este sábado la política de "tierra quemada" de las Fuerzas Armadas israelíes en sus operaciones en suelo libanés, una actitud "peligrosa y sin precedentes".
Por ello ha planteado la necesidad de un alto el fuego inemdiato con el argumento de que estos ataques y su "total destrucción de ciudades y pueblos" y de deplazamientos masivos no generarán una paz para Israel.
EEUU ataca un barco que intentaba romper el bloqueo de Washington a Irán cerca del estrecho de Ormuz
Las fuerzas estadounidenses atacaron un buque que intentaba romper el bloqueo de Washington a los puertos iraníes cerca del estrecho de Ormuz, según informó este sábado el Comando Central de Estados Unidos (Centcom). (Seguir leyendo)
El petróleo de Texas baja un 1,73%, a la espera de un acuerdo entre EEUU e Irán
El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajó este viernes un 1,73%, hasta los 87,36 dólares el barril, con el mercado a la espera de que Estados Unidos e Irán alcancen un acuerdo para poner fin a la guerra.Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de julio, el crudo de referencia en EEUU, restaron 1,54 dólares respecto al cierre anterior. El precio del Texas se ha desplomado este mes un 14%, presionado por las expectativas de los operadores de que Teherán y Washington alcancen un pacto para poner fin al conflicto que comenzó el pasado 28 de febrero.
Irán informa del paso de 20 buques mercantes por Ormuz
Un total de 20 buques mercantes han atravesado durante la jornada del sábado el estratégico estrecho de Ormuz en coordinación con las autoridades iraníes, según han informado los propios responsables iraníes.
"Veinte buques mercantes han cruzado el estrecho de Ormuz en las últimas 24 horas", ha destacado la Armada de la Guardia Revolucionaria y recoge la agencia de noticias oficial iraní Tasnim.
"Se lleva a cabo un control y vigilancia rigurosos del Estrecho de Ormuz con autoridad, y cualquier agresión será respondida con contundencia", ha advertido.
Irán dice que tiene el control de Ormuz y advierte contra cualquier injerencia militar
Las Fuerzas Armadas iraníes afirmaron este sábado que el estratégico estrecho de Ormuz se encuentra bajo el "control total" de la República Islámica y advirtieron de que cualquier intento de injerencia militar en esa vía marítima será respondido por Irán.
"La gestión del estrecho de Ormuz por parte de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán se ejerce con plena autoridad", aseveró el Cuartel General Central Jatam al-Anbiya en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.
El Ejército israelí alerta sobre un posible aumento de disparos de Hizbulá contra el norte
El Ejército israelí advirtió este sábado sobre un posible incremento en el número de lanzamientos de Hizbulá contra el norte de Israel, lo que achacó a la expansión de su incursión terrestre en el sur del Líbano.
"Las Fuerzas de Defensa de Israel se preparan para la posibilidad de fuego desde el Líbano, específicamente hacia el norte de Israel, tras el avance de sus operaciones en el sur del Líbano y de acuerdo con la evaluación de la situación", detalla un comunicado castrense.
Israel expande su invasión del sur de Líbano y se marca el río Zahrani como nuevo objetivo
El Ejército de Israel ha emitido este sábado nuevas órdenes de evacuación forzada a una decena de poblaciones del sur de Líbano que se encuentran al norte del río Litani, frente de la invasión israelí del país hasta este pasado viernes, cuando el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmó una expansión de las operaciones tras días de recrudecimiento de sus ataques. El portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adraee, ha confirmado hasta tres órdenes de desplazamiento forzado, un delito según el derecho Internacional, para que los residentes de las localidades mencionadas se marchen "al norte del río Zahrani", situado a 15 kilómetros al norte de Litani, tras justificar la expansión de sus operaciones acusando a las milicias de Hezbolá de "romper el alto el fuego". Todo sucede después de nuevos bombardeos nocturnos de Israel que han dejado al menos tres muertos y en torno a una decena de heridos. Dos de ellos, padre e hijo, murieron alcanzados por el impacto de un dron en el barrio de Al Marj en Ansar; un ataque que hirió a siete miembros de su familia, según la agencia oficial de noticias libanesa NNA.
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