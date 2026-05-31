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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump mantiene el pulso con Irán y aplaza su "decisión final" sobre las negociaciones

El bloqueo iraní sobre Ormuz sigue en pie y, este sábado, el secretario de Defensa norteamericano, Pete Hegseth, ha pedido "paciencia" dada la delicada situación

Decenas de muertos tras intensos bombardeos israelíes en el sur del Líbano

Decenas de muertos tras intensos bombardeos israelíes en el sur del Líbano

Lucía Feijoo Viera

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

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