Epidemia
Brasil investiga dos casos sospechosos de ébola
El riesgo de introducción de la enfermedad en Brasil y en América del Sur permanece muy bajo
AFP
Autoridades de salud de Brasil investigan dos casos sospechosos de ébola en las ciudades de Sao Paulo y Rio de Janeiro, anunciaron los gobiernos estatales.
Un hombre de 37 años procedente de la República Democrática del Congo (RDC), país que declaró una nueva epidemia de la enfermedad, "presentó síntomas como fiebre, cumpliendo la definición de caso sospechoso" de ébola, dijo en una nota el sábado la gobernación de Sao Paulo.
El paciente está "en aislamiento" por precaución en un instituto de infectología especializado pero los exámenes no han confirmado la enfermedad, señalaron las autoridades.
Por otro lado, la secretaría de salud del estado de Rio de Janeiro informó que activó medidas de seguridad por el caso de un hombre procedente de Uganda "con síntomas virales como tos, escalofríos y diarrea". La alcaldía de Rio dijo en un correo electrónico enviado a la AFP que el paciente dio positivo de malaria y "el caso sigue en investigación".
La República Democrática del Congo, uno de los países más pobres del mundo, declaró el 15 de mayo un nuevo brote de ébola que afecta a su vasto territorio de más de 100 millones de habitantes. La OMS activó de inmediato una alerta sanitaria internacional.
En la RDC se han registrado 246 muertes entre más de 1.000 casos sospechosos, según el balance del jueves del África CDC, la agencia sanitaria de la Unión Africana (UA). El virus se ha detectado también en la vecina Uganda.
"La evaluación técnica indica que el riesgo de introducción de la enfermedad en Brasil y en América del Sur permanece muy bajo", apuntaron las autoridades de Sao Paulo.
- De 9.600 a 385.000 euros: así crece en Córdoba el negocio de las viviendas ocupadas ilegalmente
- El último viernes de Feria de Córdoba deja el récord de peleas en El Arenal y eleva a 19 los detenidos
- Ni Zuheros ni Priego: este es el pueblo rojo de Córdoba que cautiva por romper con la tradición de los pueblos blancos
- Las denuncias por calor caen en la Feria de Córdoba, pero persisten por trabajadores sin dar de alta
- Turistas en la Feria de Córdoba: 'Con un par de rebujitos nos animamos
- Retiran 220 tortillas, 110 flamenquines y 18 quesos de la Feria de Córdoba por incumplir garantías sanitarias
- La Feria de Córdoba 2026 se despide con calor, más autenticidad y la voluntad de bailar hasta la última canción
- Mucho más que farolillos: el arte de decorar una caseta de la Feria de Córdoba