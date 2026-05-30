Disturbios en París
Decenas de detenidos y heridos en los festejos por la victoria del PSG
EFE
Al menos 79 personas ha sido arrestadas, de las que 45 quedaron detenidas en comisaría, y un policía ha resultado herido en París por el lanzamiento de fuegos artificiales durante las celebraciones de la segunda Liga de Campeones del PSG, informaron las autoridades en un balance aún provisional.
En su último boletín a las 22 horas locales, la Prefectura de Policía cifró en 20.000 los hinchas que se reunieron en los Campos Elíseos de París para seguir la final entre el PSG y el Arsenal.
El pasado año, cuando el PSG venció su primera Champions, dos personas murieron y casi 200 resultaron heridas en diversos puntos de Francia, entre ellos un policía que está en coma. Solo en París se produjeron 500 detenciones.
Los disturbios se han centrado de nuevo en los Campos Elíseos y aledaños, pero también se están produciendo cerca del Parque de los Príncipes, estadio del PSG, y en la plaza de la République.
Las escenas de tensión, muy habituales en París tras éxitos deportivos, suceden cuando las autoridades franceses han puesto en marcha un dispositivo de seguridad reforzado.
Se han desplegado en todo el país 22.000 policías y gendarmes, de los que 8.000 se desplegaron en París y en su área metropolitana
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