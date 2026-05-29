Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania denuncia un ataque ruso "deliberado" contra un barco turco en el mar Negro

La Marina ucraniana denunció este viernes un ataque "deliberado" con dron por parte del Ejército ruso contra un barco turco, que navegaba por el mar Negro tras salir de un puerto de la región ucraniana de Odesa.

Según una nota publicada por la Marina de Ucrania, el barco navega bajo la bandera de Vanuatu (una república insular situada en el Pacífico) y es de propiedad turca.