Realeza
La reina Sonia de Noruega, hospitalizada por problemas cardíacos
EFE
Berlín
La reina Sonia de Noruega ha sido hospitalizada por problemas cardíacos, anunció este miércoles la Casa Real. "La reina padece fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca y ha sido ingresada en el hospital durante unos días para ser sometida a exámenes y observación", informó la Casa Real en un comunicado.
Ya la pasada semana la reina, que tiene 88 años, había tenido que cancelar por sus problemas cardíacos algunos compromisos, entre ellos un viaje a cuatro municipios del país en compañía del rey Harald V.
Además, la reina ya había sido hospitalizada en 2025 por problemas similares tras una excursión de esquí, y entonces se le implantó un marcapasos.
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