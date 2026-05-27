León XIV denuncia el uso de la IA en la guerra de Israel en el Líbano y respalda a los activistas de la flotilla: "Gaza aún no recibe las ayudas humanitarias"

El papa León XIV ha denunciado en las últimas horas el uso de la inteligencia artificial en los conflictos armados, con el Líbano como ejemplo explícito, y ha expresado su respaldo a los activistas de la flotilla interceptada por Israel, en unas declaraciones que llegan poco después de presentar el pasado lunes su primera encíclica y a pocas horas de reunirse con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

"Hemos visto casos hoy en el Líbano y otros lugares del mundo donde la guerra se hace con la inteligencia artificial, sin pensar en las vidas humanas, que son verdaderas víctimas de todo esto", ha dicho el Pontífice, quien ha renovado su "invitación a la paz".

Con ello, León también ha revelado que ya esta semana el Vaticano ha mantenido reuniones con expertos de la empresa estadounidense Anthropic a través del Dicasterio de Desarrollo Humano Integral. El objetivo, ha explicado, es "buscar una inteligencia artificial desarmada", una expresión que retoma literalmente uno de los conceptos centrales de su primera encíclica, 'Magnifica Humanitatis', presentada el lunes, en la que ha pedido "desarmar" la IA y sustraerla de la lógica de las industrias bélicas.

Con la flotilla

Preguntado directamente por los activistas de la flotilla —varios de ellos fotografiados esposados y maniatados tras la intervención israelí—, el Papa no ha eludido la respuesta. "Lamentablemente el pueblo de Gaza no recibe aún las ayudas humanitarias", ha dicho, para añadir: "Esto está provocando protestas y dificultades, y también las iniciativas de los que participan en la flotilla".

En este marco, León ha pedido a "todas las autoridades" que asistan y acompañen a la población de Gaza y que se empiece a reconstruir. "El pueblo de verdad todavía está sufriendo mucho", ha subrayado el Papa en declaraciones desde su residencia de Castel Gandolfo.

Odio y violencia

El Pontífice ha evitado cargar directamente contra Israel, pero el marco de su respuesta dejaba poco espacio a la ambigüedad. "Estamos provocando cada vez más odio, la violencia de todas partes, no ayuda", ha dicho, antes de reclamar una vez más el retorno al diálogo. "El mensaje tiene que ser volver a negociar e intentar resolver los problemas con el diálogo", ha concluido.

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Las declaraciones del Papa llegan en un nuevo momento de tensión diplomática en torno a la flotilla. España e Italia han pedido la semana pasada sanciones contra el ministro israelí Itamar Ben Gvir por el trato vejatorio a los activistas europeos interceptados, y han denunciado repetidamente el comportamiento de Israel, como volvió a decir Sánchez el martes en la FAO ante un auditorio que le respondió con una larga ovación.