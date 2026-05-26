Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Feria de CórdobaSumisión química en la FeriaSeguridad en la FeriaProtocolosRecepciones de FeriaCines de veranoAgenda del lunesGuía de la FeriaDisparos de escopetaSelección españolaDonación de órganosPluriempleoCórdoba CFSolares
instagramlinkedin

Guterres condena el mortal ataque contra un tren en Pakistán y subraya que "el terrorismo es inaceptable"

El secretario general de Naciones Unidas condena el atentado contra un tren en Baluchistán y traslada su solidaridad al pueblo paquistaní.

Archivo - Vehículos de emergencia llegan al lugar de la explosión de un tren en Queta, provincia de Baluchistán, Pakistán

Archivo - Vehículos de emergencia llegan al lugar de la explosión de un tren en Queta, provincia de Baluchistán, Pakistán / Asad / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhoto

EP

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha reiterado que "el terrorismo es inaceptable" y ha condenado "enérgicamente" la explosión de una bomba que este domingo hizo descarrilar un tren de pasajeros en la provincia de Baluchistán, en el sur de Pakistán, en un incidente que dejó un balance de al menos 30 muertos y más de un centenar de heridos.

"El secretario general condena enérgicamente la explosión perpetrada contra un tren en la provincia de Baluchistán", ha indicado su portavoz, Stéphane Dujarric, en un comunicado en el que también ha transmitido que Guterres "expresa sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas mortales y desea una pronta recuperación a los heridos".

Asimismo, el líder portugués ha reiterado que "el terrorismo, en todas sus formas y manifestaciones, es inaceptable", al tiempo que ha reclamado que "los responsables deben ser identificados y llevados ante la Justicia" y ha destacado "la solidaridad de Naciones Unidas con el pueblo y el Gobierno de Pakistán".

Noticias relacionadas y más

Guterres se ha manifestado así tras el ataque del domingo, reivindicado, según el medio paquistaní Dawn, por el Ejército de Liberación de Baluchistán (ELB), el grupo armado separatista que el año pasado perpetró otro atentado de estas características y provocó el descarrilamiento de un tren de pasajeros en el que viajaban decenas de efectivos de seguridad y sus familiares.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Feria de Córdoba recupera el pulso más tradicional de El Arenal en un domingo familiar
  2. La Policía interviene en sendos accidentes en la Barca Vikinga y en una caseta durante el primer sábado de la Feria de Córdoba
  3. Quién torea hoy, domingo 24 de mayo, en la plaza de Los Califas de Córdoba por la Feria de Nuestra Señora de la Salud: cartel, sorteo, horario y todos los detalles
  4. Los precios de los ‘cacharritos’ bajo lupa, ¿cuánto cuesta montarse en una atracción en la Feria de Córdoba?
  5. Córdoba se abanica, brinda y baila en el primer sábado de Feria
  6. Toros en Córdoba: Ortega y Aguado, un alivio artístico sin contundencia
  7. El restaurante de Córdoba donde puedes viajar a Chefchaouen sin salir de la ciudad: 'Te transportan directamente a Marruecos
  8. Los trajes de flamenca de las cordobesas en el domingo de Feria

Guterres condena el mortal ataque contra un tren en Pakistán y subraya que "el terrorismo es inaceptable"

Guterres condena el mortal ataque contra un tren en Pakistán y subraya que "el terrorismo es inaceptable"

El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, martes 26 de mayo

El Zaragoza firma un descenso histórico y el Huesca llegará condenado ante el Córdoba CF

El Zaragoza firma un descenso histórico y el Huesca llegará condenado ante el Córdoba CF

David Uclés: "Crear mundos oníricos donde el lector pueda refugiarse es el espíritu que me movió a escribir"

David Uclés: "Crear mundos oníricos donde el lector pueda refugiarse es el espíritu que me movió a escribir"

Qué hacer hoy en Córdoba, martes 26 de mayo de 2026

Qué hacer hoy en Córdoba, martes 26 de mayo de 2026

Agenda de la Feria de Córdoba 2026: aquí tienes todo lo que no te puedes perder este martes en El Arenal

Agenda de la Feria de Córdoba 2026: aquí tienes todo lo que no te puedes perder este martes en El Arenal
Tracking Pixel Contents