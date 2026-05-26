Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Putin promulga una ley que permite desplegar tropas en el extranjero para proteger a rusos procesados judicialmente

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, promulgó este lunes una ley que le permite autorizar el uso de las fuerzas armadas en el extranjero para proteger a los ciudadanos rusos procesados judicialmente. La norma, que previamente recibió el visto bueno de ambas cámaras del Paralemnto ruso, fue publicada en la web del portal oficial de información legal.

El nuevo marco normativo contempla, entre otras cosas, "el posible empleo extraterritorial por decisión del presidente de la Federación Rusa de unidades de las Fuerzas Armadas para la defensa de ciudadanos rusos". El documento permitiría a Moscú intervenir militarmente en terceros países que amenacen la libertad de ciudadanos rusos a través de procesos judiciales, arrestos o detenciones sin la participación de Rusia y cuya decisión no se base en un tratado internacional ni en una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU).