EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Presos toman una prisión del oeste de Venezuela donde denuncian supuestos malos tratos

Población reclusa del Internado Judicial de Barinas (Injuba) ha tomado este domingo las instalaciones de ese penal ubicado en el oeste de Venezuela exigiendo la destitución del ministro de Servicios Penitenciarios del país, Julio García Zerpa, y del director de esa misma prisión, Elvis Macuare Guerrero, a quienes atribuyen supuestos delitos de corrupción y malos tratos contra los reos.

"Los reclusos denunciaron (...) que hace una semana fue designado Elvis Macuare Guerrero como director de Injuba y que, desde entonces, presuntamente han sido sometidos a requisas violentas, durante las cuales les destruyen sus pertenencias dentro de las celdas", ha informado la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) en un mensaje publicado en redes en el cual ha agregado que los privados de libertad allí alojados dicen haber sido víctimas de "golpizas y torturas".

A renglón seguido, esa misma organización ha apuntado que "más de 120 privados de libertad permanecen castigados en una celda de aislamiento", así como que los presos afirman que el director "estaría realizando disparos hacia las torres del penal", algo que, ha advertido la ONG, "podría desencadenar una tragedia".