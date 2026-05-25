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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Rusia confirma el uso del misil hipersónico Oreshnik contra Kiev y enmarca su ataque como respuesta al bombardeo de Lugansk
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Varios senadores republicanos aliados del presidente estadounidense, Donald Trump, han mostrado rechazo al borrador del acuerdo de paz que Estados Unidos e Irán estarían a punto de cerrar y que incluiría el desbloqueo del estrecho de Ormuz a cambio del levantamiento de sanciones y la descongelación de fondos iraníes.
Según filtraciones a la prensa, el acuerdo, que se anunciaría este mismo domingo, no contemplaría limitar el programa nuclear de Teherán, sino establecer una prórroga de 60 días del alto el fuego vigente para negociar una salida al contencioso nuclear.
La OMS denuncia daños en su oficina en Kiev durante la última ola de ataques nocturnos rusos
La Organización Mundial de la Salud (OMS) denunció este domingo que su oficina para Ucrania, situada en la capital Kiev, sufrió daños debido a uno de los múltiples ataques lanzados por Rusia en la pasada noche.
La oficina "fue alcanzada por escombros de uno de los muchos ataques en la ciudad, lo que dañó las ventanas de la tercera planta", indicó en su cuenta oficial en X el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Lukashenko y Macron mantienen una conversación telefónica
El líder bielorruso, Alexandr Lukashenko, y su homólogo galo, Emmanuel Macron, mantuvieron una conversación telefónica, la primera en cuatro años, según informó este domingo la presidencia bielorrusa.
"Los jefes de Estado abordaron temas regionales y, en particular, las relaciones de Bielorrusia con la UE y Francia", señala la nota oficial, que subraya que la llamada se realizo por iniciativa francesa.
La anterior conversación entre Macron y Lukashenko tuvo lugar el 26 de febrero de 2022, dos días después del inicio de la guerra en Ucrania.
Sube a cuatro muertos y casi 100 heridos el balance del ataque ruso
Ucrania lamentó este domingo cuatro muertos y casi 100 heridos en un bombardeo ruso con medio millar de drones y decenas de misiles, incluido el sistema hipersónico Oréshnik, un ataque que llevó al país presidido por Volodímir Zelenski a solicitar más ayuda en defensa aérea y presión sobre Rusia.
Zelenski indicó en Telegram tras haber visitado los lugares atacados en Kiev que "cerca de 100 personas han resultado heridas en todo el país y, lamentablemente, otras cuatro han fallecido".
Según explicó la Fuerza Aérea de Ucrania, Kiev fue el "principal objetivo" de este nuevo bombardeo, en el que Rusia empleó 690 sistemas de ataque aéreo, entre drones y misiles.
El Gobierno condena la "estrategia del terror" de Rusia contra Ucrania tras ataque sufrido
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha condenado los ataques "masivos" de Rusia a Kiev y otras zonas ucranianas: "Rusia mantiene su estrategia de terror contra Ucrania", ha lamentado.
A través de las redes sociales, el ministro ha vuelto a manifestar el apoyo "firme y unido" a la defensa de Ucrania y a una paz justa y duradera.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha denunciado el bombardeo ruso durante esta pasada madrugada, en el que Kiev fue el principal objetivo de un ataque en el que Rusia empleó 90 misiles de varios tipos, incluido el sistema hipersónico Oreshnik, y acusó al Kremlin de atacar edificios residenciales.
Meloni condena el "grave ataque ruso" a infraestructuras civiles en Ucrania
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, condenó este domingo el "grave ataque ruso" que ha vuelto a golpear las infraestructuras civiles y subrayó el "aumento progresivo" del nivel de armamento utilizado.
"Nuestra solidaridad va a la población ucraniana, que desde hace más de cuatro años sufre las dramáticas consecuencias de esta guerra de agresión", afirmó la mandataria italiana a través de un comunicado.
Meloni expresó su "firme condena" al ataque, que ha causado dos muertos y 69 heridos, según las autoridades ucranianas, sumándose así a la lista de presidentes, primeros ministros y titulares de Exteriores europeos, además de Canadá.
Un proyectil ruso alcanza la residencia del embajador de Albania durante el bombardeo sobre Kiev
El Gobierno de Albania ha presentado una queja formal contra Rusia tras denunciar que uno de los proyectiles del ataque masivo ruso de esta pasada noche contra Kiev ha alcanzado la residencia del embajador y "ha puesto en peligro su vida", sin dar más detalles.
"Atacar o poner en peligro áreas civiles y personal #diplomático representa una grave escalada y otro recordatorio crudo del costo humano de la agresión continua de Rusia", ha manifestado el ministro de Exteriores de Albania, Ferit Hoxha, en redes sociales.
"El Embajador de la Federación Rusa en Albania ha sido convocado para explicaciones", ha añadido.
Zelenski denuncia el bombardeo ruso y acusa a Putin de atacar edificios residenciales
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, acusó al presidente ruso, Vladímir Putin, de atacar edificios residenciales en un bombardeo en la noche del sábado a este domingo que tuvo a Kiev como principal objetivo y en el que fueron empleados 90 misiles de varios tipos, incluido el sistema hipersónico Oreshnik.
"Putin no puede ni siquiera pronunciar la palabra 'victoria'", pero "continúa golpeando edificios residenciales con sus misiles", señaló en un mensaje en su canal de Telegram al informar sobre los efectos del bombardeo.
El ataque ruso dañó "docenas de edificios residenciales y varias escuelas", según Zelenski.
Medvédev dice que el "duro" ataque nocturno en Ucrania fue una represalia por Lugansk
El subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia y antiguo presidente del país, Dmitri Medvédev, aseguró este domingo que los bombardeos nocturnos en Ucrania se efectuaron en represalia por el ataque mortal de Kiev contra una residencia de estudiantes en Lugansk.
Según escribió Medvédev en Telegram, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y su equipo "provocaron una dura respuesta de Rusia con sus ataques terroristas contra niños".
"Al parecer, fue intencional. Necesitaban que se lanzaran bombardeos aéreos masivos contra las estructuras de Kiev", afirmó y agregó que así "es más fácil pedir dinero y armas" a los socios extranjeros de Ucrania.
Sube a 83 el número de heridos en Kiev
Las autoridades ucranianas han denunciado este sábado un ataque aéreo ruso a gran escala lanzado contra la región de Kiev y la capital del país durante la madrugada, en el que se han empleado de forma combinada misiles balísticos y drones y que se ha saldado con al menos dos fallecidos en los alrededores de la ciudad, que ha recibido lo peor de un ataque que ha dejado por ahora un total de 83 heridos y numerosos daños materiales.
Los dos muertos han sido identificados en las zonas periféricas de Bucha y Obujiv, según ha informado el jefe de la Administración Estatal Regional de Kiev, Mikola Kalashnik, que también ha confirmado otros nueve heridos más en la periferia.
Varias oleadas de explosiones comenzaron a sacudir la ciudad y la periferia en torno a la 01.00 horas (hora local) y, más tarde, sobre las 03.00 horas (hora local), coincidiendo con la activación de alertas antiaéreas en distintas regiones del país, tras detectar la Fuerza Aérea ucraniana "decenas" de misiles dirigidos hacia Kiev y sus alrededores.
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