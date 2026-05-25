Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Rubio dice que Trump "no hará un mal acuerdo" y que sólo falta la respuesta de Irán

Muere un sargento israelí en un ataque en el sur de Líbano

El Ejército de Israel ha anunciado este lunes la muerte en combate de un sargento en un "incidente" ocurrido en el sur de Líbano, donde otro soldado israelí ha resultado "gravemente herido", en el marco de los continuados combates entre militares israelíes y combatientes del partido-milicia chií libanés Hezbolá, pese al alto el fuego firmado a mediados de abril y prorrogado hasta en dos ocasiones.

"El sargento Nehorai Laizer, de 19 años, de Eilat, combatiente del Batallón de Ingenieros de Combate 601 (...) cayó en combate en el sur de Líbano", reza la breve nota publicada por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Además, las propias fuerzas han señalado en redes que, "en el mismo incidente en el que falleció el sargento Nehorai Laizer, un soldado de las FDI resultó gravemente herido", tras lo que ha sido trasladado al hospital para recibir atención médica y se ha informado a su familia de la situación.