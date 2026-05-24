Crisis política
La policía turca ataca con gases lacrimógenos y toma la sede del principal partido de la oposición
Durante la semana, la justicia del país anatolio decretó la expulsión del combativo líder socialdemócrata, Özgür Özel, de la secretaría general de la formación, la principal rival del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan
La policía turca ha intervenido con gases lacrimógenos, porrazos y balas de goma y ha tomado la sede del principal partido de la oposición, el socialdemócrata Partido Republicano del Pueblo (CHP, en sus siglas en turco).
Esta semana, la justicia del país anatolio decretó la expulsión del líder de la oposición, Özgür Özel, de su partido alegando un supuesto fraude en su elección hace tres años. En los últimos 12 meses, el CHP ha sufrido una persecución política y judicial brutal: decenas de sus alcaldes han sido encarcelados. Entre estos ediles destaca el exalcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, principal rival político del presidente, Recep Tayyip Erdogan. Imamoglu, según la gran mayoría de los sondeos, podría ganar en unas elecciones a Erdogan, máxima autoridad de Turquía desde 2002.
Imamoglu está en la cárcel desde marzo del año pasado, y la fiscalía pide contra él hasta 2.300 años de prisión por una retahíla larguísima de supuestos crímenes. EL CHP siempre ha defendido que estos ataques son una persecución política de Erdogan, cuya formación, el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, en turco), quedó en segunda posición en las últimas elecciones locales, celebradas en 2024.
"Estamos bajo ataque. A partir de ahora, nuestro partido está en las calles, en las plazas. Marcharemos en dirección al poder. Nos podéis echar de nuestra sede, pero nos estáis echando a las calles", ha dicho Özel este domingo tras ser sacado por la fuerza de la sede de su propio partido. El socialdemócrata ha realizado después un llamamiento a las calles de las grandes ciudades del país durante la tarde de este domingo, en una posible repetición del movimiento de protesta vivido en Turquía hace justo un año, tras la detención de Imamoglu.
Un interventor impuesto
Con la expulsión de Özel, la justicia ha impuesto en la secretaría general del CHP al antiguo líder de la formación, Kemal Kiliçdaroglu, un líder muy contestado —catalogado como tibio y sin energía por la mayoría de la población opositora— que perdió en las últimas elecciones presidenciales contra Erdogan, celebradas en la primavera de 2023.
Kiliçdaroglu, a pesar de ser muy criticado por su propio partido, ha aceptado el mandato de la justicia, y ha asegurado que "llevará al partido a un congreso tan pronto como sea posible".
"Quieren domesticar a la oposición, que seamos una oposición cómoda, tranquila. Pero no seremos la oposición de 'su majestad'. No les daremos ni un metro. A partir de ahora estamos en las calles, y yo no seré el responsable de lo que ocurra. Los responsables son estos golpistas", ha declarado Özel.
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