EEUU
Trump renuncia a asistir a la boda de su hijo por “responsabilidades de Gobierno”
El presidente estadounidense permanecerá en Washington en medio de una creciente atención internacional por sus decisiones entorno a nuevos ataques a Irán
Redacción
El presidente de Donald Trump anunció este sábado que no asistirá a la boda de su hijo, Donald Trump Jr., con Bettina Anderson, en Bahamas debido a sus responsabilidades al frente de la Casa Blanca. En medio de la creciente atención internacional por las decisiones del mandatario sobre nuevos ataques contra Irán, Trump explicó que, aunque le gustaría acompañar a su hijo, considera prioritario permanecer en Washington durante “este importante periodo” para el país.
"Aunque me gustaría mucho estar con mi hijo, Don Jr., y el miembro más reciente de la familia Trump, su futura esposa Bettina, las circunstancias relacionadas con el Gobierno y mi amor por los Estados Unidos de América no me lo permiten", escribió Trump en un post en Truth Social. "Siento que es importante para mí permanecer en Washington D. C., en la Casa Blanca, durante este importante periodo de tiempo", añadió.
El presidente estadounidense ya había avanzado la posibilidad cambiar sus planes durante el fin de semana, puesto que había otros asuntos que podían captar su atención, según dijo a los periodistas en la Casa Blanca el jueves. El mandatario aseguró que la celebración de su hijo "no era un buen momento" debido a "algo llamado Irán y otras cosas".
Posibles nuevos ataques
Tras frenar un ataque contra Irán el pasado lunes, la administración Trump se estaría preparando para una nueva ronda de ataques militares contra Irán, incluso mientras continuaban las negociaciones diplomáticas, según informa la cadena estadounidense CBS. Además, medios estadounidenses aseguraron que algunos miembros del ejército y de los servicios de inteligencia también habrían cancelado sus planes para el puente del Día de los Caídos, ante la previsión de posibles ataques.
Hasta el momento, tanto Irán como Estados Unidos se han abstenido de lanzar nuevos ataques durante las negociaciones diplomáticas para llegar a un acuerdo de paz. Teherán estudia actualmente una nueva propuesta estadounidense para poner fin al conflicto, según indicó el jueves el portavoz de la diplomacia iraní, Esmaeil Baghaei.
Según medios iraníes, Teherán exige el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, el levantamiento de las sanciones, la liberación de activos iraníes bloqueados en el extranjero, compensaciones por daños de guerra y el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz.
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