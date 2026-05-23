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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EE. UU. baraja un "plan B" para reabrir el estrecho de Ormuz
El Supremo israelí avala el veto a las ONG internacionales en Gaza y Cisjordania
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Mueren dos niños por inhalación de gas lacrimógeno durante una incursión israelí en el sur de Belén
Dos niños palestinos, de dos y cuatro años, han fallecido por asfixia este viernes en el marco de una operación militar de las fuerzas israelíes llevada a cabo en la localidad de Al Jader y el campamento de refugiados de Dheisheh, ambos situados en el sur de Belén, en Cisjordania, según han informado fuentes locales.
De acuerdo con la agencia palestina de noticias Wafa, los militares israelíes irrumpieron en Al Jader y desplegaron efectivos en el barrio de Abu A'mous, en las inmediaciones de las piscinas de Salomón, en una operación en la que no se han registrado detenciones ni registros de viviendas.
Asimismo, las tropas israelíes entraron en el campamento de Dheisheh y lanzaron botes de gas lacrimógeno contra palestinos que realizaban compras con motivo de la festividad del Eid al Adha en la carretera principal que conecta Jerusalén y Hebrón.
Israel lanza al menos seis bombardeos contra el Valle de la Bekaa, en el este del Líbano
Israel perpetró al menos seis bombardeos alrededor de la medianoche de este jueves contra el Valle de la Bekaa, en el este del Líbano, una región que apenas ha sido atacada desde la entrada en vigor de un alto el fuego entre ambos países hace más de un mes. Por un lado, cinco ataques alcanzaron las afueras de la localidad de Brital, mientras que un sexto tuvo como objetivo una zona montañosa del distrito de Baalbek, que los cazas continúan sobrevolando a baja altitud, informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN). Más o menos al mismo tiempo, aviones de guerra israelíes sobrevolaron también Beirut, donde se pudo escuchar su paso en diferentes puntos de la ciudad. La capital no ha sido atacada desde la implementación de la tregua a mediados del pasado abril, aunque sí se ha producido una acción en sus suburbios sur conocidos como el Dahye, que el Estado judío aseguró haber dirigido contra un comandante del cuerpo de élite del grupo chií libanés Hizbulá.
La ONU carga contra Israel por la detención y el trato a la flotilla y pide rendir cuentas
El secretario general de la ONU, António Guterres, cargó este viernes contra el Gobierno de Israel por la detención y el maltrato a los activistas de la flotilla a Gaza, que definió como "humillante", y pidió que los responsables rindan cuentas. Así lo explicó el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, preguntado por la detención de más de 400 activistas de la Flotilla Global Sumud que intentaba llegar a Gaza. La detención cobró aún más relevancia tras la publicación de un video del ministro de Seguridad Nacional israelí, el ultranacionalista Ben Gvir, en el que se burla de los activistas detenidos, maniatados y arrodillados bocabajo, mientras ondea una bandera nacional y sonríe cuando un agente empuja violentamente a una mujer esposada. "No se preocupen por sus gritos" o "¡Bienvenidos a Israel!" exclamaba Ben Gvir a los activistas hacinados al sol mientras sonaba el himno israelí.
Irán dice que un acuerdo con EE.UU. no está cerca a pesar del incremento de la diplomacia
El portavoz del Min"sterio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó este viernes que “no podemos afirmar necesariamente que hayamos llegado a un punto en el que el acuerdo esté cerca" con Estados Unidos, en medido las especulaciones sobre un posible fin de la guerra. El diplomático hizo la afirmación en referencia a la llegada a este país del jefe del Ejército de Pakistán, Asir Munir, mediador con Estados Unidos, y confirmó que una delegación catarí se encuentra también en Teherán como parte del proceso negociador. Bagaei dijo que las diferencias con Estados Unidos son "profundas y amplias", por lo que no es posible alcanzar un resultado en unas pocas semanas de negociaciones. Entre las cuestiones que se están negociando con Washington mencionó el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, el estrecho de Ormuz y el bloqueo de los barcos y puertos iraníes por parte de Estados Unidos.
La flotilla denuncia 15 agresiones sexuales y decenas de heridos entre sus miembros detenidos en Israel
La Global Sumud Flotilla ha denunciado este viernes que entre sus miembros detenidos por las autoridades de Israel se han producido al menos 15 agresiones sexuales y decenas de heridos, tras permanecer bajo custodia israelí después de la interceptación de las embarcaciones en aguas internacionales del mar Mediterráneo cuando intentaban llegar a las costas de Gaza.
Pakistán acelera los contactos diplomáticos entre EEUU e Irán para conseguir un acuerdo que termine con la guerra
Pakistán ha enviado este viernes a Teherán, la capital iraní, al jefe de su Ejército, el mariscal Asim Munir, el hombre que ha protagonizado los esfuerzos de mediación de Islamabad entre Estados Unidos e Irán para terminar con la guerra en Oriente Medio.
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La presidencia palestina celebra la condena internacional a Israel pero pide "mecanismos serios"
La presidencia palestina celebró este viernes que los Gobiernos de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Noruega y los Países Bajos, además de Canadá, Australia y Nueva Zelanda, hayan exigido a Israel el cese de la expansión de asentamientos en Cisjordania, pero instaron a estos países a establecer "mecanismos serios y eficaces" para conseguirlo. "La presidencia calificó la declaración como un paso importante en la dirección correcta y una firme postura en apoyo de la legitimidad internacional, rechazando las medidas unilaterales israelíes que socavan sistemáticamente la solución de dos Estados", aseguró la presidencia palestina en un comunicado.
EE.UU. baraja un 'plan B' para reabrir Ormuz ante el bloqueo iraní
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió este viernes de que Washington estudia un "plan B" militar para reabrir el estrecho de Ormuz en caso de que Irán se niegue a levantar el bloqueo.
"Lo que todos esperamos es un acuerdo con Irán en el que el estrecho esté abierto y abandonen sus ambiciones nucleares. Pero también tenemos que tener un plan B, y el plan B es: ¿qué pasa si Irán se niega a abrir el estrecho? En ese momento alguien tendrá que hacer algo al respecto, y hay países representados aquí hoy que se verían más afectados por esto que incluso Estados Unidos", declaró.
Israel mata a tres palestinos que supuestamente habían cruzado la 'línea amarilla' de Gaza
El Ejército israelí informó este viernes que en las últimas horas mató a tres palestinos que supuestamente habían cruzado la llamada 'línea amarilla', divisoria imaginaria dentro de la Franja donde se mantienen replegadas sus tropas desde el acuerdo de alto el fuego y por el que ocupan ya el 60 % del enclave.
En un comunicado castrense alegaron que los palestinos "representaban una amenaza para las tropas", argumento que utilizan habitualmente para justificar estas actuaciones cerca de la divisora gazatí, en tres incidentes separados -dos al norte de la Franja y uno al sur- entre el jueves y la madrugada del viernes.
Irán permite el paso de 35 buques por el estrecho de Ormuz en las últimas 24 horas
La Guardia Revolucionaria iraní anunció este viernes que 35 petroleros y buques comerciales han atravesado el estrecho de Ormuz durante las últimas 24 horas bajo la “coordinación y protección” de las fuerzas navales de Irán, que mantiene bloqueado el paso desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra en su contra.
“En las últimas 24 horas, 35 buques mercantes, entre ellos petroleros y portacontenedores, han atravesado sin incidentes el estrecho de Ormuz bajo la coordinación y la escolta de seguridad de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica”, indicó el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la televisión estatal.
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