Conflicto en Gaza
La flotilla denuncia 15 agresiones sexuales y decenas de heridos entre sus miembros detenidos en Israel
La organización asegura que se han producido violaciones, disparos con balas de goma y fracturas tras la interceptación de las embarcaciones rumbo a Gaza
Europa Press
La Global Sumud Flotilla ha denunciado este viernes que entre sus miembros detenidos por las autoridades de Israel se han producido al menos 15 agresiones sexuales y decenas de heridos, tras permanecer bajo custodia israelí después de la interceptación de las embarcaciones en aguas internacionales del mar Mediterráneo cuando intentaban llegar a las costas de Gaza.
"Al menos 15 casos de agresiones sexuales, incluidas violaciones. Disparos con balas de goma a quemarropa. Decenas de personas con huesos rotos", ha denunciado la iniciativa en un mensaje en redes sociales, en el que ha subrayado que ahora toca elevar la presión contra las autoridades israelíes por el trato que dan a la población palestina.
Denuncias de violencia
Global Sumud Flotilla ha afirmado que, mientras el mundo "se centra en el sufrimiento de los participantes", estos casos de violencia "no son más que un pequeño atisbo de la brutalidad que Israel impone a diario a los rehenes palestinos".
"No bajéis la guardia. Las declaraciones de condena no bastan. La gente de todo el mundo debe aprovechar este momento para ejercer la presión necesaria para poner fin a esta violencia colonial", ha recalcado la organización humanitaria, insistiendo en elevar la presión sobre la clase política y seguir "tácticas de boicot y desinversión".
Mientras los activistas internacionales están empezando a llegar a sus países de origen, en el caso de España se espera que los más de cuarenta miembros lleguen el sábado. La organización está pensando ya en los siguientes pasos a dar.
En una rueda de prensa telemática, el portavoz de la organización, Bader Alnoaimi, señaló que la información sobre el terreno apunta a una "violencia física y sexual generalizada y sistemática" ejercida por Israel contra los participantes de la flotilla y anunció acciones legales en Turquía, Polonia, Marruecos, Italia, Indonesia, España y Francia.
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