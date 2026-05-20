Un incidente con drones rusos obliga a refugiarse a dirigentes de Lituania

Una alerta por drones ha obligado a protegerse en refugios al presidente lituano, la primera ministra y la población de Vilna este miércoles por la mañana, y también ha conllevado una breve interrupción en el tráfico aéreo y terrestre. En los últimos meses, ha habido varias alertas de este tipo en los Estados bálticos, debido a un aumento de los bombardeos ucranianos contra objetivos rusos en la región de San Petersburgo, próxima a Estonia y Finlandia.

Pero es la primera vez, desde que Rusia invadió Ucrania a finales de febrero de 2022, que una alerta aérea acarrea la evacuación de dirigentes, diputados y habitantes en la capital de un país miembro de la UE y de la OTAN. El año pasado, hubo que evacuar a dirigentes por una alerta de dron pero no a la población.

Los residentes de la capital lituana, Vilna, han recibido un mensaje del ejército en el celular hacia las 10.20 hora local, una hora menos en España: "¡Alerta aérea! Diríjase inmediatamente a un refugio o a un lugar seguro, cuide de sus familiares, espere más recomendaciones".

Enseguida, los ciudadanos han dejado sus oficinas o sus casas y han corrido a refugiarse a sótanos y refugios habilitados. Andrej Vasilenko estaba en su apartamento cuando sonó la alerta. "Me vestí y bajé al sótano. Estaba solo, no había ningún otro vecino", ha dicho este fotógrafo. "Fue raro pero, al mismo tiempo, esto es lo que vive mucha gente en Ucrania desde hace cuatro años", ha agregado.

La alerta se levantó unos 40 minutos después.

Según la agencia nacional de noticias, BNS, el presidente del país, Gitanas Nauseda, y la primera ministra, Inga Ruginiene, fueron llevados a cubierto, un poco antes de que el ejército levantara la alerta e indicara a los ciudadanos abandonar los refugios. Los diputados que se encontraban en el Parlamento fueron conducidos también a un refugio subterráneo.

Vuelos y trenes, parados

Los vuelos en el aeropuerto internacional de Vilna han sido suspendidos; los trenes, paralizados, y los viajeros que se encontraban en la estación fueron conducidos a refugios. En un comunicado, el Ejército ha informado de una "señal de radar con las características típicas de una aeronave sin piloto" en el espacio aéreo de Bielorrusia, cerca de la frontera lituana.

"Se activó la misión de la policía del cielo de la OTAN", ha precisado. En el país hay posicionados aviones de combate F-16 rumanos, los mismos que la víspera derribaron un dron ucraniano en cielo estonio. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, atribuyó a Rusia y a Bielorrusia "la responsabilidad directa" del incidente, que "pone en peligro la vida y la seguridad de las poblaciones de nuestro flanco oriental".

Los Gobiernos de Letonia, Estonia y Lituania han rechazado este miércoles de forma conjunta las alegaciones rusas sobre un supuesto uso de su espacio aéreo por parte de drones ucranianos y han denunciado una campaña de desinformación.

El ministro estonio de Exteriores, Margus Tsahkna, afirmó hoy que los conocidos como "ataques en profundidad" con drones por parte de Ucrania contra la retaguardia rusa, están funcionando y colocando a Moscú bajo más presión.

Este es el motivo de las acusaciones, que tienen como objetivo sembrar la división y hacer que los países europeos presionen a Ucrania para detener sus ataques, ha dicho. "Juegan con el medio occidental a una escalada, pero nadie cree a Rusia", ha asegurado Tsahkna en una rueda de prensa conjunta en Tallin.

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Su homólogo lituano, Kestutis Budrys, apuntó a que los incidentes de los últimos días se deben a "intentos deliberados" de Rusia de desviar los drones ucranianos que la atacan hacia los países bálticos por medio de métodos de guerra electrónica.