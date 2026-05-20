Conflicto en Oriente Próximo, en directo | China y Rusia piden la reanudación de las negociaciones en torno a Irán

EE.UU. e Israel querían aupar al poder a Ahmadineyad al principio de la guerra

Cuando atacaron Irán el pasado 28 de febrero, Estados Unidos e Israel tenían en mente al que durante mucho tiempo fue uno de sus grandes rivales, el expresidente iraní Mahmud Ahmadineyad, para que tomara las riendas del país, informa este miércoles el diario The New York Times.

El plan, ideado por los israelíes y sobre el que Ahmadineyad había sido consultado antes de los ataques, se torció sin embargo en los primeros compases de la ofensiva, de acuerdo con el periódico, que cita a funcionarios estadounidenses bajo condición de anonimato.

Ahmadineyad resultó herido en un bombardeo israelí en su vivienda en Teherán que tenía como objetivo matar a los guardias que le custodiaban y liberarlo así del arresto domiciliario en el que se encontraba, indica el rotativo.