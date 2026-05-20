Así es "el monstruo", el barco en el que Israel detiene en aguas internacionales a los activistas de las flotillas

Israel ha convertido en rutinario algo extraordinario: el asalto y detención en alta mar y en aguas internacionales de ciudadanos de todo el mundo. Solo en los últimos tres años, ha abordado y arrestado ilegalmente a los tripulantes de seis flotillas humanitarias que trataban de romper el bloqueo de la Franja de Gaza.

Para conseguir esa proyección de fuerza tan lejos de sus costas, utiliza un nuevo barco de guerra que le fue entregado en 2023 por Estados Unidos y que ha sido calificado como "el monstruo" por la prensa israelí por su tamaño y capacidad.

Se trata del buque de desembarco anfibio INS Nachshon, entregado por EEUU y que la Armada israelí ha adaptado para convertirlo en una suerte de centro de detención temporal, según los testimonios de los activistas que han pasado por él.

AH Nachshon buque anfibio de desembarco de Israel / Fuerzas de Defensa de Israel

"Fue preparado como una cárcel flotante y como un centro de interrogatorios", denunció la semana pasada en el Congreso de los Diputados Agustín Santos, diplomático y diputado de Sumar. "El objetivo de ese barco es expandir la capacidad de acción ilegal y contra el derecho internacional de Israel, no solamente territorialmente en los estados fallidos de Líbano, Siria e Irak, sino también en el agua, en el mar Mediterráneo, en todas las costas que bañan hoy el mar del que nosotros somos parte". Y añadió: "Cuando lleguen los testimonios [de los activistas allí retenidos] se verá claramente cuál es el objetivo de ese barco".

EL PERIÓDICO ha obtenido uno de esos testimonios.

"Fue preparado como una cárcel flotante y como un centro de interrogatorios", ha denunciado el diplomático y diputado Agustín Santos en el Congreso

Un "patio de prisión" con "alambrada de espino"

"Nos llevaron en lanchas zodiac hasta un barco militar enorme. Una vez allí, lo primero que hicieron fue ordenarnos que nos quitáramos las chaquetas, los cinturones y otras cosas que nos iban indicando. Después nos hicieron ponernos de rodillas en el suelo, con las manos en la nuca y la cabeza casi tocando el suelo", narra a este diario Mariona Tasquer, activista que viajó en la flotilla asaltada por Israel el pasado 30 de abril. "A partir de ahí, nos iban moviendo de forma bastante aleatoria. La verdad es que no parecía tener mucho sentido. Nos cachearon con la cabeza contra una bandera de Israel".

Luego, relata, les hacían entrar en una suerte de "patio de prisión" dentro del barco, formado por cuatro paredes hechas con contenedores metálicos como los que suelen transportar los cargueros. Había "alambrada de espino en la parte superior, torres de vigilancia y soldados israelíes vigilándonos".

Dormían en contenedores. Había tres para ese propósito. "Tenían una capacidad muchísimo menor que el número de personas a las que nos tuvieron allí. Un tercio de las personas tuvo que dormir fuera. Era un espacio terrible para pasar todo el día. Por la mañana, cuando el sol daba directamente sobre esos contenedores de metal, aquello era un horno. Hubo gente con golpes de calor, porque era realmente muy asfixiante. Y por la noche hacía un frío terrible, incluso dentro de los contenedores; no digamos ya para la gente que tenía que dormir fuera", relata Tasquer. "Una cosa que hacían mucho era pasar mientras estábamos durmiendo y golpear los contenedores desde fuera, como para sobresaltarnos y asustarnos. Y claro, con ese material del que están hechos, el ruido retumbaba muchísimo. Había colchonetas, las típicas de gimnasia, de esas que si se mojan se quedan chorreando. Y había cuatro baños portátiles, en cada punta del patio".

Este miércoles, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultra Itamar Ben Gvir, ha colgado un vídeo en X donde se puede comprobar el trato dado a los activistas. "Así es como recibimos a los que apoyan el terrorismo. Bienvenidos a Israel", dice en el mensaje.

Fuerza de élite Shayetet 13

El barco ha sido transformado para su propósito como prisión flotante. Construido por Bollinger Shipyards en Luisiana, el INS Nahshon tiene una eslora total de 95 metros y un desplazamiento aproximado de 2.500 toneladas.

Sirve también de nave nodriza para albergar a los miembros de la Shayetet 13 (Flotilla 13), una unidad de élite de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) encargada de operaciones de asalto en alta mar, abordajes tácticos e interceptación marítima. Usan lanchas rápidas para abordar los barcos objetivo.

Tiene un "patio de cárcel" con "alambrada de espino en la parte superior y torres de vigilancia", relata Mariona Tasquer

"Permitirá a las Fuerzas de Defensa de Israel ampliar su flexibilidad operativa en los diversos teatros de operaciones y les aportará nuevas capacidades", exhibió durante su inauguración un portavoz de las FDI tras recibirlo.

Decenas de españoles detenidos

En el "monstruo" han estado retenidos también los al menos 33 españoles y otras decenas de personas de distintas nacionalidades capturados este lunes por las Fuerzas Armadas de Israel en aguas próximas a Chipre, a 250 millas náuticas de Gaza, desde donde han sido trasladados al puerto israelí de Ashdod.

La Shayetet 13 asaltó el pasado lunes 40 barcos de la Global Sumud Flotilla y la Freedom Flotilla mientras se dirigían a intentar romper el bloqueo en Gaza, pero a centenares de kilómetros de sus costas, en aguas internacionales.

Diez embarcaciones que no pudieron interceptar continuaron navegando rumbo a Gaza pero todas ellas fueron abordadas en la tarde de este martes. En ellas viajaban 89 personas, 11 con pasaporte español, según la organización de la Flotilla.

"Ninguna jurisdicción"

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, cargó este lunes duramente contra la práctica israelí de asaltar barcos de civiles en alta mar.

"Es una nueva violación del Derecho Internacional apenas 15 días después de la anterior interceptación totalmente ilegal", denunció, en referencia a la Global Sumud Flotilla, interceptada el pasado 30 de abril en aguas próximas a Grecia cuando se dirigía a Gaza.

Entonces, Israel solo se llevó a su territorio a dos de los activistas, el español Saif Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila, quienes fueron encarcelados y liberados 10 días después, mientras que el resto de activistas fueron desembarcados en Creta.

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Albares desconocía este lunes por la tarde el destino de los detenidos. "Lo que sí sé es que están violando el Derecho Internacional y el Derecho del Mar. Lo que sí sé es que ningún agente israelí tiene ninguna jurisdicción ni ninguna potestad sobre ningún español o española que van en esos barcos en estos momentos". "Hagan lo que hagan, los desembarquen en Chipre, los lleven a Israel, es inaceptable y es en todo caso una detención ilegal", concluyó.