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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán advierte a EE.UU. de una respuesta "rápida y poderosa" ante cualquier nueva agresión

Exteriores confirma el asalto de Israel a una nueva "flotilla" a Gaza con 45 españoles

Un helicóptero despega de la cubierta del USS Rafael Peralta, en el mar Arábigo, en una imagen de este viernes.

Un helicóptero despega de la cubierta del USS Rafael Peralta, en el mar Arábigo, en una imagen de este viernes. / CENTCOM / EFE

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

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