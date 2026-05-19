Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán advierte a EE.UU. de una respuesta "rápida y poderosa" ante cualquier nueva agresión

Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

China expresa su "profunda preocupación" tras el ataque a una central nuclear emiratí China expresó este martes su "profunda preocupación" por el ataque contra instalaciones relacionadas con la central nuclear de Barakah, en Emiratos Árabes Unidos (EAU), al tiempo que reiteró su oposición a los ataques armados contra instalaciones nucleares pacíficas y pidió un alto el fuego inmediato para evitar una mayor escalada regional. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino Guo Jiakun afirmó hoy en rueda de prensa que Pekín se opone a los ataques contra infraestructuras nucleares civiles y subrayó que la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de los países del golfo Pérsico deben ser "efectivamente respetadas".

Irán advierte a EE.UU. de una respuesta "rápida y poderosa" a cualquier nueva agresión Irán advirtió este martes a Estados Unidos que no vuelva a cometer un “error de cálculo”, al asegurar que sus Fuerzas Armadas tienen “el dedo en el gatillo” para responder de manera “rápida, firme y poderosa” a cualquier nueva agresión, después de que Donald Trump aplazara un ataque contra el país persa previsto para hoy. “Anunciamos a Estados Unidos y a sus aliados que no vuelvan a cometer un error estratégico ni de cálculo”, advirtió el comandante del Cuartel Central General Jatam al Anbiya, el mayor general Ali Abdolahi, en un comunicado recogido por la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria.

Una decena de barcos navegan hacia Gaza tras más interceptaciones de Israel a la flotilla Una decena de barcos de la flotilla humanitaria siguen navegando este martes hacia Gaza, después de que las Fuerzas Armadas de Israel interceptaran más de una treintena de embarcaciones y detuvieran a decenas de participantes, entre ellos españoles y latinoamericanos. El rastreador habilitado por la Sumud Global Flotilla, que organiza esta misión humanitaria, mostraba hasta las 3:30 GMT las imágenes en directo de nueve de las 10 lanchas operativas mientras seguían acercándose a Gaza. A esa hora la flotilla se situaba a menos de 200 millas náuticas del enclave (unos 370 kilómetros).

España y otros 9 países condenan los ataques de Israel contra la Flotilla Global Summud Los ministros de Asuntos Exteriores de España, Turquía, Bangladés, Brasil, Colombia, Indonesia, Jordania, Libia, Maldivas y Pakistán rechazaron este lunes, "en los términos más enérgicos", los nuevos ataques israelíes contra la Flotilla Global Summud. Así lo expresaron a través de un comunicado, en el que recordaron con "gran preocupación" las intervenciones israelíes contra flotillas previas en aguas internacionales y remarcaron su rechazo a la continuación de "actos hostiles" dirigidos contra buques civiles y activistas. "Este tipo de agresiones, entre las que se incluyen los ataques contra los buques y la detención arbitraria de activistas, constituyen violaciones flagrantes del derecho internacional y el derecho internacional humanitario", señalaron.

Trump dice que sus aliados le pidieron retrasar el ataque a Irán "dos o tres días" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que pospuso por "un breve período de tiempo" un ataque a Irán previsto para el martes, con el fin de dar margen a las negociaciones, después de que sus aliados árabes le pidieron retrasarlo "dos o tres días". El líder estadounidense lo explicó en una rueda de prensa en la Casa Blanca, después de anunciar en su cuenta de Truth Social que posponía la ofensiva a petición de sus aliados en el golfo Pérsico. "Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes Unidos y algunos otros me pidieron si podíamos aplazarlo dos o tres días, un período corto, porque creen que están muy cerca de lograr un acuerdo", declaró. Leer más

Albares confirma el asalto de Israel a una nueva "flotilla" a Gaza con 45 españoles Sexto asalto en aguas internacionales del ejército de Israel a una flota humanitaria con destino a Gaza. Este lunes, varios barcos de la Global Flotilla Sumud y de la Freedom Flotilla han sido interceptados por las tropas israelíes a unas 80 millas náuticas al oeste de la isla de Chipre. (Seguir leyendo)

Trump llama "locos" a la prensa y a los demócratas por su postura sobre Irán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este lunes de nuevo contra los medios de comunicación y contra la oposición demócrata, a los que acusó de haberse vuelto "locos" con la guerra de Irán. En un mensaje en su plataforma Truth Social, el líder republicano aseguró que la visión de los medios estadounidenses está tan distorsionada que, en el hipotético caso de que Teherán se rindiera, titularían con que "Irán tuvo una victoria magistral y brillante sobre Estados Unidos".

Robles certifica que EEUU no ha vencido a Irán: "Que no está consiguiendo sus objetivos es evidente" La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha criticado el ataque contra Irán emprendido por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero y del que pronto se cumplirán tres meses, atribuyéndole un origen ilegítimo, unas dañinas consecuencias sobre el tráfico marítimo internacional y un balance próximo al desastre estratégico. (Seguir leyendo)

Irán envía una nueva propuesta de paz a EEUU mientras crece el temor a un regreso de los bombardeos Irán ha entregado este lunes una nueva propuesta de paz a EEUU a través de Pakistán, según ha confirmado la prensa persa. Esta nueva propuesta —se desconoce su contenido— llega en un momento de máxima tensión en Oriente Medio por el fracaso de las negociaciones entre Teherán y Washington. (Seguir leyendo)