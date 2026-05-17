Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán agradece al Papa su posición "moral, lógica y justa" sobre el conflicto

Trump avisa que Irán "lo pasará muy mal" si no hay acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha avisado a las autoridades iraníes que "lo van a pasar muy mal" si fructifican de una vez las conversaciones bilaterales mediadas por Pakistán en medio de un delicado alto el fuego.

Trump, que el pasado fin de semana rechazó la última contrapropuesta iraní, ha reconocido en entrevista con la cadena francesa BFM TV que ahora mismo la situación es una incógnita.

"No tengo ni idea de si van a firmar", ha indicado el presidente de Estados Unidos. "Si no lo hacen, lo van a pasar muy mal, muy mal. Más les vale llegar a un acuerdo", ha amenazado el mandatario durante la entrevista.