Italia
Un conductor atropella a una docena de personas en la ciudad italiana de Módena y apuñala a otra en su fuga
La policía ha detenido al sospechoso
Redacción
Un hombre al volante de un vehículo embistió este sábado a varias personas en el centro de la ciudad italiana de Módena, dejando al menos una docena de afectados y varios heridos, dos de ellos en estado grave, según reportan medios locales.
Tras el atropello, el conductor abandonó el coche y trató de escapar a pie. Durante la huida, atacó con un arma blanca a una persona que intentó frenarlo, de acuerdo con la agencia italiana Ansa. Poco después fue interceptado y detenido por la policía.
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