El Líbano e Israel acuerdan en Washington extender el alto el fuego 45 días más mientras los ataques en el sur continúan provocando víctimas mortales

Buenas noticias para el Líbano. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado la extensión de la actual tregua con Israel durante 45 días más. Tras dos días de intensas reuniones en Washington, los países vecinos han acordado alargar el alto el fuego en vigor desde mitad de abril. La realidad sobre el terreno, sin embargo, dista mucho de un cese de hostilidades. Solo este viernes el Ejército israelí ha matado a 55 personas y herido a 164 en todo el país, cifras que superan a las registradas durante las semanas de conflicto abierto sin tregua. Además, las autoridades castrenses han ordenado el desplazamiento forzado de la población de otra decena de aldeas, mientras continúan ocupando una franja del sur del Líbano.

Tel Aviv y Beirut cierran así la tercera ronda de negociaciones en la capital estadounidense, las primeras conversaciones de este nivel en décadas entre dos países oficialmente en guerra y sin relaciones diplomáticas. El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Piggot, ha calificado en un comunicado anunciando la prórroga que los dos últimos días de conversaciones han sido "muy productivos" y que la extensión "permitirá seguir avanzando". Esta ronda de diálogo ha incluido por primera vez a oficiales militares de ambos bandos. El Departamento de Estado ha aclarado cuáles son los siguientes pasos. La vía política de las negociaciones se retomará los días 2 y 3 de junio.

A su vez, el próximo 29 de mayo el Pentágono lanzará un programa sobre seguridad con delegaciones militares del Líbano e Israel. "Esperamos que estas conversaciones promuevan una paz duradera entre los dos países, el pleno reconocimiento de la soberanía e integridad territorial de cada uno y el establecimiento de una seguridad genuina a lo largo de su frontera común", ha afirmado Pigott. El embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, ha dicho que la tercera ronda de conversaciones con su homóloga libanesa ha sido "franca y constructiva". "Espero con interés los próximos pasos. Habrá altibajos, pero el potencial de éxito es grande. Lo primordial durante las negociaciones será la seguridad de nuestros ciudadanos y nuestros soldados", ha escrito en sus redes sociales.

Críticas de Hezbolá

En el diálogo, no participan representantes de Hezbolá, la milicia enfrentada con Israel que se opone frontalmente a estas conversaciones. Estas se están desarrollando en un "contexto de conspiración contra la patria, su soberanía y su resistencia", ha denunciado Mahmud Qomati, miembro del Consejo Político de Hezbolá, en un comunicado. Qomati ha acusado a los representantes libaneses de "no cumplir su palabra en lo que respecta a las negociaciones directas", ya que habían declarado repetidamente que no participarían "antes de un alto el fuego completo e integral".

"Sin embargo, siguieron adelante, arrastrándose a gatas", ha añadido, señalando al presidente libanés, Joseph Aoun, por "incumplir sus compromisos con la resistencia [en referencia a Hezbolá] y mantuvo sus compromisos con los estadounidenses, los europeos y ciertos países árabes alineados con el otro bando", perdiendo así su "intento de equilibrio". "No estamos haciendo amenazas, pero les decimos a algunos que si creen que la resistencia está vulnerable porque se enfrenta al enemigo israelí, y que esta es una oportunidad de oro para conspirar y apuñalarla por la espalda, entonces están equivocados", ha concluido.

Violaciones diarias

Durante esta tercera ronda de negociaciones, los ataques cruzados han continuado. Los aviones israelíes han continuado arrasando el sur del Líbano, donde solo el jueves atacaron a 25 aldeas distintas. También el valle de la Becá, al este del país, fue objetivo de la violencia israelí. La localidad de Harouf, en el distrito de Nabatiye, en el interior de la región oriental, ha sufrido los bombardeos más feroces: cuatro incursiones y dos ataques con drones han matado a nueve personas. En total, Israel ha acabado con la vida de 2.951 personas y herido a 8.988 en el Líbano desde el 2 de marzo, de acuerdo a las cifras del ministerio de Salud. Más de 650 muertes han ocurrido durante el supuesto alto el fuego en vigor sobre el papel, pero no sobre el terreno.

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Además, las tropas israelíes continúan ocupando una franja fronteriza del sur del Líbano que supone el 5% del total de territorio libanés. Allí, ha muerto este jueves un soldado israelí como resultado del impacto de un proyectil de mortero en la zona del río Litani. Este viernes las sirenas antiaéreas han sonado en las localidades fronterizas israelíes, donde varios drones de la milicia libanesa han sido interceptados y otros han caído en territorio abierto. El Ejército israelí ha denunciado ataques de Hezbolá "en las últimas 24 horas" contra sus soldados en el sur del Líbano, usando "aeronaves hostiles, proyectiles de mortero y drones con trampas explosivas", según ha escrito en X.