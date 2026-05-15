Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Macron afirma que el ataque "masivo" de drones y misiles contra Ucrania ilustra la debilidad rusa

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este jueves que el ataque "masivo" de drones y misiles que ha sufrido Ucrania en realidad lo que ilustra es la "debilidad" de Rusia y su incapacidad para terminar esta guerra en el terreno militar. En un mensaje en su cuenta de X, Macron denunció que con ese ataque, "el más importante de los cuatro últimos años", Rusia agrava la situación y muestra "la hipocresía con la que ha negociado la frágil tregua de los últimos días"."Al bombardear a los civiles -destacó-, Rusia muestra menos su fuerza que su debilidad: le faltan soluciones en el terreno militar y no sabe cómo terminar su guerra de agresión". El presidente francés mostró su solidaridad con Ucrania y con su pueblo y aseguró que "seguirá movilizándose para obtener un cese de las hostilidades y conseguir una paz justa y duradera para Ucrania, que garantice su seguridad y la de Europa".