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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump dice que Xi y él comparten una visión "similar" sobre el fin a la guerra en Irán
El presidente de Estados Unidos afirmó que al presidente chino "le gustaría que se abriera el estrecho de Ormuz"
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Muere en combate un militar israelí en el sur de líbano
El Ejército de Israel ha anunciado este viernes la muerte en combate en el sur de Líbano de un militar de 20 años, en el marco de los ataques y la invasión israelí de los territorios más meridionales de Líbano bajo el paraguas de su campaña contra el partido-milicia chií libanés Hizbulá. "El sargento Negev Dagan, soldado del 12.º Batallón de la Brigada Golani, ha caído en combate en el sur del Líbano a los 20 años", ha anunciado un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que ha apuntado que ha sido ascendido a sargento "tras su fallecimiento".
Trump dice que Xi y él comparten una visión "similar" sobre el fin a la guerra en Irán
El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este viernes antes de almorzar con su homólogo chino, Xi Jinping, que ambos comparte una visión "muy similar" sobre cómo poner fin al conflicto en Irán, que Estados Unidos e Israel iniciaron a finales de febrero y que desembocó en el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Teherán. "Hablamos sobre Irán. Tenemos una opinión muy similar sobre Irán. Queremos que se acabe y no queremos que tengan un arma nuclear y queremos que el estrecho se abra", indicó Trump en un encuentro en Zhongnanhai, el complejo cercano a la Ciudad Prohibida de Pekín, que acoge a la cúpula del Partido Comunista de China (PCCh, gobernante).
Israel pide que Francesca Albanese esté "entre rejas"
El representante de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, ha pedido este jueves encarcelar a la relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, después de que un juez federal de Estados Unidos haya decidido en la víspera suspender las sanciones impuestas por la Administración de Donald Trump contra ella.
"Ninguna orden provisional cambiará el simple hecho de que Francesca Albanese está aprovechando su cargo en la ONU para llevar a cabo una campaña de incitación política contra Israel y Estados Unidos", ha señalado en sus redes sociales, donde ha reclamado que Albanese "debería estar entre rejas".
Autoridades libias bloquean el paso a los extranjeros del convoy humanitario rumbo a Gaza
Las autoridades de Bengasi, que controlan el este de Libia, advirtieron este jueves que no permitirán el paso por su territorio a los activistas extranjeros del convoy humanitario que partió de Argelia rumbo a Gaza el pasado viernes, tras la decisión de El Cairo de prohibir la entrada terrestre a Egipto, a excepción de los que tengan nacionalidad libia.
El Ejecutivo del este -tutelado por el mariscal Jalifa Haftar- informó en un comunicado que las autoridades egipcias exigieron a los activistas -procedentes de países del norte de África, así como de Europa y Asia- "utilizar los pasos aéreos" y "obtener previamente los permisos necesarios".
Pintan un mural de Lamine Yamal en Gaza tras ondear la bandera palestina durante la celebración de la Liga
El gesto de Lamine Yamal de exhibir una bandera de Palestina en las celebraciones del título de Liga del FC Barcelona no ha gustado mucho a su entrenador, Hansi Flick, pero ha significado mucho para los que sufren todos los días la destrucción provocada por Israel en Gaza. Tanto que un grupo de artistas ha querido dedicar al delantero español un mural en medio de los escombros de los edificios destruidos en el campo de refugiados en el que viven en Ciudad de Gaza.
Israel pide encarcelar a relatora de ONU para Palestina
El embajador de Israel ante la ONU, Dany Dannon, pidió este jueves encarcelar a la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos, la italiana Francesca Albanese, después de que un tribunal de Estados Unidos suspendiera cautelarmente las sanciones impuestas contra ella en 2025 por parte de la Administración Trump.
"Ninguna orden interina cambiará el simple hecho de que Francesca Albanese está explotando su posición en la ONU para llevar a cabo una campaña de incitación política contra Israel y Estados Unidos", aseguró Dannon en un mensaje en X.
En el texto, el diplomático israelí añadió: "Albanese debería estar entre rejas".
"Trump depende de Xi para evitar que Irán se convierta en su Vietnam"
El profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Zaragoza Juan Luis López Aranguren (Pamplona 1982) no duda en definir el encuentro que celebran estos días Donald Trump y Xi Jimpin en Pekín como “la cumbre de la década”. No solo porque han pasado casi diez años de la última reunión de los dos principales líderes mundiales, sino porque la cita deja a la vista el “movimiento tectónico” que se ha producido en los últimos años: Asia se está convirtiendo en el nuevo centro de gravedad del planeta, tal y como explica en su último ensayo –‘El eje del mundo que viene’ (Ariel)- este experto en geopolítica del Indo-Pacífico. (Seguir leyendo)
Trump afirma que Xi le ofreció "ayuda" con Irán durante su reunión en Pekín
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que su homólogo chino, Xi Jinping, le ofreció "ayuda" con la guerra de Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz durante la reunión que mantuvieron en Pekín. "Al presidente Xi le gustaría que se llegara a un acuerdo. Me dijo: 'Si puedo ser de alguna ayuda, me gustaría serlo'", explicó Trump en una entrevista con la cadena Fox News desde China. Según un extracto de la entrevista, que se emitirá por completo el jueves por la noche en Estados Unidos, Trump afirmó que al presidente chino "le gustaría que se abriera el estrecho de Ormuz".
Brasil se ofrece a Irán para impulsar las negociaciones de paz con Estados Unidos
El canciller brasileño, Mauro Vieira, transmitió este jueves a su par iraní, Abás Araqchí, que Brasil está dispuesto a "contribuir a los esfuerzos de negociación" con Estados Unidos para lograr "la paz y la reapertura del estrecho de Ormuz". En una reunión al margen de la reunión ministerial del foro BRICS, en Nueva Delhi, el jefe de la diplomacia brasileña reforzó que su país apoya una "solución diplomática" para el conflicto que se desató el pasado 28 de febrero y se extendió a otros países de Oriente Medio. También subrayó que Ormuz, escenario de graves tensiones entre Irán y EE.UU., es "estratégico para el flujo global de combustibles y fertilizantes", de los que dependen la potente industria agropecuaria brasileña, según apuntó el Ministerio de Exteriores en sus redes sociales Por su parte, Araqchí elogió la posición brasileña en defensa del "derecho internacional" y actualizó a su homólogo en relación con los "esfuerzos diplomáticos en curso con la mediación de Pakistán" a fin de llegar a un acuerdo que "restablezca la paz en la región".
Irán intercepta un barco cerca de Emiratos, al que acusa de ser "un país agresivo"
Irán ha interceptado el jueves un carguero que estaba parado al norte del puerto de Fujairah, la región petrolífera de Emiratos Árabes Unidos (EAU) en el golfo de Omán. Fujairah ya fue atacada e incendiada por Irán durante las tensiones en Ormuz en la semana pasada, cuando EEUU buscó forzar la apertura del estrecho, bloqueado por Teherán desde el inicio de la guerra en Oriente Medio. El intento de apertura de la vía levantó enormemente las tensiones en la región, y Washington, Emiratos y el país persa intercambiaron varios días de fuego cruzado, a pesar del alto el fuego vigente. El carguero interceptado ha sido remolcado a las costas de Irán, según ha confirmado el Centro de Operaciones Marítimas del Reino Unido. Esta toma del barco llega en un momento de enormes tensiones entre Teherán y Abu Dabi, sobre todo tras la publicación esta semana de que tanto Emiratos como Arabia Saudí participaron -aunque en secreto- en la campaña de bombardeos de Israel y EEUU contra Irán.
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