Pulso al primer ministro israelí
El Gobierno de Netanyahu impulsa la disolución del Parlamento israelí para convocar elecciones
El proyecto de ley presentado por la coalición busca controlar tanto el proceso legislativo como el calendario electoral
EFE
La coalición gubernamental del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, presentó a última hora de este miércoles un proyecto de ley para disolver la Knéset (Parlamento israelí) y convocar elecciones anticipadas, en plena crisis con los partidos ultraortodoxos por la exención del servicio militar para los estudiantes de escuelas talmúdicas.
La iniciativa fue registrada por el presidente parlamentario de la coalición, Ofir Katz -miembro del partido de Netanyahu, el Likud-, junto a diputados de las formaciones que integran el Gobierno, y contempla la disolución de la vigésimo quinta Knéset antes del final de su mandato, aunque sin fijar una fecha concreta para los comicios.
El texto, al que pudo acceder la agencia Efe, establece que, de aprobarse, las elecciones deberán celebrarse en una fecha determinada posteriormente por la Comisión de la Knéset y no antes de 90 días desde la aprobación definitiva de la ley.
Maniobra
La maniobra se produce después de que los partidos de la oposición presentaran este martes sus propios proyectos para disolver el Parlamento y adelantar las elecciones previstas inicialmente para el próximo 27 de octubre.
La crisis política estalló tras el anuncio de la facción ultraortodoxa 'Déguel Hatorá' (Estandarte de la Torá), integrada en el partido Judaísmo Unido de la Torá y socio de la coalición de Netanyahu, de que apoyaría cualquier iniciativa para disolver la Knéset ante la falta de avances en una ley que garantice la exención militar de los estudiantes de yeshivás.
Días antes, Netanyahu había señalado que no tenía intención de aprobar una legislación que mantuviera fuera del Ejército a los alumnos de estas escuelas religiosas judías, hasta ahora exentos del servicio militar obligatorio.
Respaldo ultraortodoxo
El proyecto presentado por la coalición busca así controlar tanto el proceso legislativo como el calendario electoral, frente a los intentos de la oposición de acelerar una votación preliminar sobre la disolución parlamentaria.
La propuesta fue respaldada también por diputados de los partidos ultraortodoxos Shas y Judaísmo Unido de la Torá, además de legisladores de Sionismo Religioso, 'Otzma Yehudit' (Poder Judío) y Nueva Esperanza, lo que alimentó las especulaciones sobre una posible coordinación entre Netanyahu y sus socios ultraortodoxos pese a la actual disputa.
Según la normativa parlamentaria israelí, una vez presentada, la ley deberá superar una lectura preliminar y otras tres votaciones legislativas antes de entrar en vigor.
La votación preliminar del proyecto de ley está prevista para la próxima semana en el pleno de la Knéset, aunque la fecha exacta dependerá de la agenda que fije la presidencia del Parlamento israelí.
De aprobarse la disolución del Parlamento, las elecciones deberán celebrarse en un plazo máximo de cinco meses.
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