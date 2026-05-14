Dimite el ministro de Sanidad británico, Wes Streeting, para disputar el liderazgo laborista a Starmer

El ministro de Sanidad británico, Wes Streeting, ha presentado el jueves su dimisión. Su renuncia se produce en plena crisis interna del Partido Laborista y en las horas más bajas del primer ministro Keir Starmer tras los malos resultados electorales recientes. Algunos medios británicos señalan que Streeting podría intentar disputar el liderazgo del partido.

La dimisión se ha producido solo un día después de que el rey Carlos III de Inglaterra presentara el miércoles la agenda legislativa del Gobierno en el tradicional acto de apertura del nuevo curso en el Parlamento británico. El discurso, redactado por el Ejecutivo, puso el foco en los proyectos legislativos que el primer ministro, Keir Starmer, pretende impulsar en los próximos meses, incluido el refuerzo de la seguridad energética y de la defensa, además de mayores inversiones en los servicios públicos. La enorme inestabilidad de su Gobierno y la creciente crisis interna en el Partido Laborista, sin embargo, amenazan con empañar su agenda y con impedir la implementación de las nuevas medidas.

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El monarca alertó de que el mundo es un lugar “cada vez más peligroso y volátil” y ha asegurado que el conflicto en Oriente Medio "pondrá a prueba" la seguridad energética, económica y de defensa del Reino Unido. El Ejecutivo pretende tramitar varias leyes para preparar al país ante este escenario, incluido un proyecto de ley de independencia energética para potenciar el desarrollo de energías renovables y una mayor cooperación económica y de defensa con la Unión Europea.