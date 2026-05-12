En Directo
Minuto a minuto
Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump califica de "estúpida" la propuesta de acuerdo de Irán
"Quieren negociar, y nos presentan una propuesta estúpida, es una propuesta estúpida, y nadie la aceptaría. Solo (Barack) Obama la habría aceptado", declara el presidente de EEUU
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Pakistán niega haber protegido aviones de Irán en su territorio
Pakistán negó este martes haber dado refugio a aviones iraníes en su territorio luego de que un reporte de la cadena estadounidense CBS sugiriera que existió una maniobra para proteger a las aeronaves de los ataques estadounidenses, poniendo así en tela de juicio el papel de Islamabad como mediador.
"Pakistán rechaza categóricamente el informe de CBS News relativo a la presencia de aeronaves iraníes en la Base Aérea Nur Khan, calificándolo de engañoso y sensacionalista", indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores paquistaní en un comunicado.
El ministerio añadió que "las aeronaves iraníes que se encuentran actualmente estacionadas en Pakistán llegaron durante el periodo del alto el fuego y no guardan vínculo alguno con ninguna contingencia militar ni con ningún acuerdo de preservación".
El mayor portaviones de EEUU retorna tras casi un año desplegado en el Caribe y Oriente Medio
El Pentágono informó este lunes que su mayor y más sofisticado portaviones, el USS Gerald Ford, retornará a su puerto base en el estado de Virginia tras estar desplegado durante 11 meses en Europa, el Caribe y Oriente Medio, donde ha participado en los operativos relacionados con la captura de Nicolás Maduro o la guerra conta Irán.
El despliegue del Gerald Ford ha sido el más largo de un portaviones estadounidense desde que concluyó la Guerra de Vietnam y, según han reportado medios estadounidenses citando personal a bordo de la nave, la duración de los operativos ha contrariado a muchos marinos.
"El Grupo de Ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford (CVN 78) regresa oficialmente a casa tras cumplir con su misión", aseguró la Armada estadounidense en un comunicado publicado en redes sociales.
El brent sube hasta 104 dólares después del rechazo de Trump a la respuesta de Irán
El barril de petróleo brent para entrega en julio subió este lunes un 2,88 % hasta los 104,21 dólares en el mercado de futuros de Londres después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, tildase de "inaceptable" la respuesta de Teherán a la propuesta de paz de Washington.
El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 2,92 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense respecto de la última sesión, cuando acabó en 101,29 dólares.
Reino Unido sanciona a 12 personas y entidades por participar en "actividades hostiles" con respaldo de Irán
El Gobierno británico ha impuesto este lunes sanciones contra doce personas y entidades vinculadas a las autoridades de Irán, a las que acusa de participar en "actividades hostiles" para desestabilizar tanto a Reino Unido como a otros países.
El Ministerio de Exteriores ha incluido en su lista de sancionados vinculados al país asiático a nueve personas, siete de nacionalidad iraní, y tres entidades implicadas en actividades presuntamente respaldadas por Teherán.
Smotrich insta a Netanyahu a transferir el control de más territorio de Cisjordania
El ministro de Finanzas de Israel y líder del partido ultranacionalista Partido Sionista Religioso, Bezalel Smotrich, ha emplazado al primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, a aprobar este mismo lunes una transferencia de territorios de las zonas A y B de administración de la Autoridad Palestina a la Zona C, con mayor control israelí, en respuesta a la autorización de la Unión Europea (UE) para sancionar a colonos violentos.
"He puesto sobre la mesa del primer ministro un plan para la transferencia de zonas estrategias de Judea y Samaria (Cisjordania) de las zonas A y B a la Zona C. Emplazo al primer ministro a responder a esto con una reunión del Consejo de Ministros esta misma tarde para aprobarlo", ha afirmado Smotrich en un mensaje publicado en redes sociales.
La UE impondrá sanciones a colonos israelíes violentos por primera vez desde 2024
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea han acordado este lunes imponer sanciones a colonos israelíes por la violencia contra los palestinos en los territorios ocupados, por primera vez desde 2024, tras levantar Hungría el veto que el país mantenía bajo el Gobierno de Viktor Orbán. (Seguir leyendo)
Trump reconoce que el alto el fuego en Irán es "increíblemente frágil" tras la respuesta de Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes de que el alto el fuego con Irán es "increíblemente frágil" tras la respuesta de la República Islámica de Irán al plan de acuerdo de paz, que el republicano calificó de "pedazo de basura". "Por el momento, el alto el fuego se mantiene vigente, pero es increíblemente frágil, diría yo. Lo más débil que ha estado. Y esto lo digo tras leer el pedazo de basura que nos enviaron. Ni siquiera terminé de leerlo", declaró a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Trump dijo que, al leer la respuesta iraní, sintió que estaba "perdiendo el tiempo", por lo que apuntó que el alto el fuego vigente desde el 8 de abril está en "respiración asistida". "Quieren negociar y nos presentan una propuesta estúpida, es una propuesta estúpida, y nadie la aceptaría. Solo (el expresidente Barack) Obama la habría aceptado", dijo. (Seguir leyendo)
Trump califica de "estúpida" la propuesta de acuerdo de Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este lunes de "estúpida" la propuesta de acuerdo de Irán para poner fin a la guerra en el golfo Pérsico.
"Quieren negociar, y nos presentan una propuesta estúpida, es una propuesta estúpida, y nadie la aceptaría. Solo (Barack) Obama la habría aceptado", declaró a la prensa en el Despacho Oval.
Omán reclama liberar a los buques atrapados en el estrecho de Ormuz
Las autoridades de Omán han reclamado este lunes una iniciativa humanitaria "urgente" para permitir a los buques atrapados en el estrecho de Ormuz salir de esta zona "de manera segura".
"Existe una necesidad urgente de impulsar una iniciativa humanitaria para liberar a los buques en el Golfo, de manera segura y en cooperación con los Estados ribereños", ha dicho el ministro de Exteriores omaní, Badr al Basuaidi, tras una reunión con el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez en Mascate.
Prisión para los soldados que profanaron una imagen de la Virgen en el Líbano
El Ejército de Israel condenó a prisión militar a dos soldados que profanaron una imagen de la Virgen en el sur del Líbano, uno de ellos fumando junto a ella y colocándole un cigarro en la boca y el otro fotografiando la situación, según un comunicado de las fuerzas armadas.
"El soldado documentado llevando a cabo el acto ha sido sentenciado a 21 días de prisión militar, y el soldado que grabó el incidente ha sido sentenciado a 14 días de prisión militar", recoge el comunicado emitido por el Ejército semanas después de que se produjera la profanación.
- Cordobeses del Año: Diario CÓRDOBA premia la entrega de Adamuz y distingue la excelencia social y empresarial
- La baja atlántica continúa afectando a Córdoba y la Aemet tiene claro cuánto lloverá hoy
- Córdoba CF-Granada, en directo | Así te hemos contado el partido entre el Córdoba CF y el Granada
- Las piscinas de Córdoba abrirán en junio de forma escalonada y con subidas de precios
- Este es el impresionante palacio neoclásico a media hora de Córdoba construido sobre una antigua villa romana
- Una treintena de parcelaciones de Córdoba aspiran a la dotación de servicios básicos cinco años después de la Lista
- El antiguo hotel Mariano de Córdoba, escenario de un nuevo incendio este sábado
- Irene Roncero, instructora de mindfulness cordobesa: 'Cuando uno practica esto y empieza a controlar su estrés, el cuerpo funciona mejor