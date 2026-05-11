Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Trump afirma que Bielorrusia y Rusia liberarán a tres presos polacos y dos moldavos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha avanzado este domingo que tres prisioneros polacos y dos moldavos, detenidos en Bielorrusia y Rusia, serán puestos en libertad, algo que ha achacado a la "fuerte presión" ejercida por representantes de Washington en la zona.

"Acabamos de conseguir la liberación de tres presos polacos y dos moldavos que se encontraban detenidos en Bielorrusia y Rusia", ha destacado el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en su red social.

Este anuncio, del cual se ha jactado el magnate republicano, llega tras la "fuerte presión" ejercida por su enviado especial para Bielorrusia, John Coale, abogado al cual nominó en noviembre del pasado 2025 con la doble misión de acercar relaciones con el presidente del país y gran aliado de Vladimir Putin, Alexander Lukasehnko, y proseguir con las negociaciones para la excarcelación de presos políticos.