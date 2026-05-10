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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump espera respuesta de Irán a su última propuesta de paz
El presidente no descarta reactivar pronto la operación para escoltar buques fuera del golfo Pérsico si el diálogo no avanza
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Un dron israelí mata al jefe de investigación de la policía de Jan Yunis (Gaza)
Israel mató la noche del sábado a dos personas y dejó varios heridos en un ataque con dron en la ciudad de Jan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, confirmó a EFE la Defensa Civil del enclave palestino.
Según la Policía de Jan Yunis, el dron tuvo como objetivo el vehículo civil en el que viajaba Wisam Abdelhadi, director de Investigación del mismo cuerpo. La misma fuente ha identificado al otro fallecido como Fadi Heikal, también sargento de Policía.
Irán amenaza con dificultar el paso por Ormuz a países que apliquen sanciones de EE.UU.
Irán afirmó este domingo que ha establecido un "nuevo sistema jurídico y de seguridad" en el estrecho de Ormuz y advirtió de que los países que apliquen las sanciones de Estados unidos contra la República Islámica afrontarán dificultades para transitar por esa estratégica vía marítima.
"A partir de ahora, los países que sigan a Estados Unidos en la aplicación de sanciones contra la República Islámica de Irán se enfrentarán sin duda a problemas al atravesar el estrecho de Ormuz", declaró el portavoz del Ejército iraní, el general de brigada Mohammad Akraminia, en una entrevista con la agencia IRNA.
Irán amenaza con atacar intereses de EE.UU. en caso de nuevos ataques a sus buques
Irán amenazó con atacar intereses estadounidenses en Oriente Medio en caso de nuevos ataques contra sus buques mercantes, después de que dos de sus embarcaciones fueran bombardeadas el viernes en el golfo de Omán.
"Cualquier agresión contra buques petroleros y comerciales de la República Islámica de Irán provocará un ataque contundente contra uno de los centros estadounidenses en la región y contra embarcaciones enemigas", advirtió en X la Armada de la Guardia Revolucionaria iraní a última hora del sábado.
Al menos 7 muertos, entre ellos un niño, en un ataque de Israel contra el sur del Líbano
Al menos siete personas murieron, entre ellos un niño, y otras 15 resultaron heridas este sábado en un bombardeo efectuado por el Ejército israelí contra la localidad de Saksakiyeh, en el sur del Líbano, informó el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública libanés.
El departamento dijo en un breve comunicado que el ataque, en el distrito meridional de Sidón, dejó "un saldo oficial" de siete fallecidos y 15 heridos, entre los que se encuentran tres menores de edad.
Medios libaneses apuntaron que en el lugar atacado se encontraba una familia de desplazados por el estallido de las hostilidades entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá el pasado 2 de marzo en el marco de la guerra de Irán.
La vida de la nobel de la Paz iraní Mohammadi está "en peligro", según su fundación
La Fundación de la premio nobel de la paz 2023, la iraní Narges Mohammadi, advirtió este sábado que la vida de la activista está "en peligro" tras más de una semana de hospitalización en la unidad de cuidados cardíacos de un hospital de Zanjan, ciudad donde está la cárcel en la que cumplía condena.
"La vida de Narges Mohammadi está en peligro. Narges no es solo una defensora de los derechos humanos reconocida a nivel global; es una madre separada de sus hijos, una hija, una hermana y una feminista incansable que ha dedicado su vida a los derechos humanos, la libertad de las mujeres y la dignidad", subrayó en redes sociales la Fundación que lleva su nombre y que tiene su sede en París.
UE insta a Irán a dar a Nobel de la Paz Mohammadi atención médica "definitiva y urgente"
La Unión Europea (UE) instó este sábado a Irán a adoptar "todas las medidas necesarias" para que la premio nobel de la paz 2023, Narges Mohammadi, reciba atención médica "de forma definitiva y urgente" tras más de una semana de hospitalización en la unidad de cuidados cardíacos de un hospital de Zanjan.
"La Unión Europea está profundamente alarmada por las informaciones que indican el grave estado de salud de la defensora de los derechos humanos y premio nobel de la paz Narges Mohammadi, que se encuentra actualmente detenida en Irán", dijo en un comunicado el portavoz europeo de Exteriores, Anouar El Anouni.
Colonos israelíes profanan un cementerio y fuerzan a palestinos a desenterrar a su hijo
Un grupo de colonos israelíes profanaron una tumba en el cementerio de Asasa, al sur de la ciudad palestina de Yenín, norte de Cisjordania ocupada, obligando a una familia palestina a exhumar el cuerpo de su hijo y llevárselo a otro camposanto, confirmó este sábado a EFE el Ejército israelí.
El entierro, que tuvo lugar el viernes, ocurrió en un cementerio a tan solo unos 300 metros del asentamiento ilegal de Sa Nur, restablecido en abril de 2025 en suelo palestino. Poco después, unos colonos comenzaron a excavar la tumba donde una familia había enterrado a su hijo.
EEUU sigue esperando una respuesta de Irán al plan de paz mientras ambos países incendian Ormuz con ataques diarios
A pesar de que la fecha en la que Irán debía responder a la última propuesta de paz de Estados Unidos era este viernes, Teherán sigue este sábado "considerándola" y aún no la ha contestado. Sobre todo durante la noche del jueves y la jornada del viernes, las tensiones en el estrecho de Ormuz se dispararon, con ataques, bombardeos y respuestas con misiles relativamente constantes entre la Armada estadounidense y el país persa.
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Baréin arresta a una treintena de chiíes en una ola de represión a simpatizantes de Irán
Las autoridades de Baréin arrestaron este sábado a una treintena de clérigos de la rama chií del islam, la mayoritaria en Irán, en medio de una campaña de represión contra personas a las que acusa de simpatizar con Teherán durante la guerra en Oriente Medio, denunciaron ONG, opositores y activistas locales.
El principal grupo opositor de Baréin, Al Wefaq -disuelto e ilegalizado en 2016- denunció en un comunicado que las autoridades están llevando a cabo "una amplia campaña de redadas y arrestos contra eruditos religiosos chiíes, de manera humillante y peligrosamente provocadora".
Los muertos en Gaza superan los 72.700 tras la identificación de un centenar de cadáveres
Las personas muertas en la Franja de Gaza por fuego israelí alcanzaron este sábado las 72.736 desde octubre de 2023, después de que el Ministerio de Sanidad local identificara 103 cuerpos y los sumase al cómputo total, de acuerdo con datos del último informe.
Además, pese al alto en fuego en vigor desde octubre, al menos 850 personas han muerto en la Franja en estos siete meses, lo que equivale a una media de cuatro personas asesinadas a diario en ataques aéreos o por disparos de las tropas israelíes que siguen apostadas en la denominada línea amarilla.
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