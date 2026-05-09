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Guerra en Oriente Medio

EEUU sigue esperando una respuesta de Irán al plan de paz mientras ambos países incendian Ormuz con ataques diarios

Washington dio a Teherán hasta este viernes para contestar la última proposición en las negociaciones, que se tambalean a causa de la falta de respuesta iraní y las escaramuzas constantes en el golfo Pérsico

Partidarios del gobierno de Irán se manifestaban en Teherán el pasado 7 de mayo.

Partidarios del gobierno de Irán se manifestaban en Teherán el pasado 7 de mayo. / Europa Press

Adrià Rocha Cutiller

Estambul

A pesar de que la fecha en la que Irán debía responder a la última propuesta de paz de Estados Unidos era este viernes, Teherán sigue este sábado "considerándola" y aún no la ha contestado. Sobre todo durante la noche del jueves y la jornada del viernes, las tensiones en el estrecho de Ormuz se dispararon, con ataques, bombardeos y respuestas con misiles relativamente constantes entre la Armada estadounidense y el país persa.

Todo empezó durante la noche de jueves a viernes, cuando tres destructores de Washington intentaron cruzar Ormuz desde el golfo Pérsico en dirección al golfo de Omán. Los barcos recibieron fuego por parte de Irán, que bloquea la vía desde el 28 de febrero, cuando empezó la guerra en Oriente Medio.

Desde estos disparos del jueves, Irán ha lanzado al menos una salva de misiles y drones contra Emiratos Árabes Unidos, y EEUU ha disparado —y destruido, según el presidente estadounidense, Donald Trump— contra lanchas iraníes en múltiples ocasiones.

A pesar de todas estas violaciones del alto el fuego vigente, tanto por el lado de Irán como de EEUU, Washington asegura que la tregua sigue vigente. "Cada vez que hay una solución diplomática sobre la mesa, EEUU opta por una aventura militar sin sentido. ¿Es esto el resultado de una estrategia para presionar los precios del petróleo, o de nuevo otra persona forzando al presidente de EEUU a otro callejón sin salida?", dijo este viernes el ministro de Exteriores iraní, Abbás Araghchi, apuntando al primer ministro israelí, Benyamín Netanyahu, como la persona que presiona a Trump para continuar con la guerra.

Tanto en junio de 2025, con la guerra de 12 días, como en febrero de este año, Irán fue atacada por sorpresa por parte de Israel en medio de negociaciones nucleares con EEUU. En ambos ataques, el Estado hebreo consiguió matar casi por completo a la cúpula militar y política de la República Islámica.

El 28 de febrero, de hecho, Tel Aviv asesinó el entonces líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, e hirió gravemente a su hijo, el ayatolá Mojtabá Jameneí, ahora nuevo líder supremo. Jameneí hijo no ha aparecido públicamente en ninguna ocasión desde entonces, a pesar de ser ahora el líder de la República Islámica.

Negociaciones avanzadas 

A pesar del alza de tensiones, todas las partes —incluida Pakistán, el principal país mediador— aseguran que las negociaciones están avanzando, y que el acuerdo, en palabras de la propia Islamabad, podría llegar "más pronto que tarde".

Según filtraciones a la prensa, la última propuesta estadounidense propone un final total de la guerra y la apertura definitiva de Ormuz, además de la postergación de las conversaciones nucleares por un plazo de 30 días. Esta era una de las reclamaciones clave de Teherán, que busca terminar con la guerra y recibir garantías de no volver a ser atacada antes de sentarse a negociar el futuro de su programa atómico.

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En este punto, sin embargo, las posiciones siguen muy distantes: Washington reclama que Irán entregue sus 440 kg de uranio altamente enriquecido a niveles muy cercanos a los necesarios para desarrollar la bomba nuclear. La República Islámica ha rechazado hasta la fecha hacerlo, y ha asegurado que este uranio es "patrimonio nacional iraní".

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