Elecciones municipales
Los primeros resultados de las municipales en Inglaterra confirman el ascenso de los ultras de Farage a costa de laboristas y conservadores
Los escándalos y las dificultades para frenar el aumento del coste de la vida han pasado factura al primer ministro, Keir Starmer, cuya continuidad está más en entredicho que nunca
Los primeros resultados de las elecciones locales en Inglaterra, celebradas este jueves en más de un tercio de las unidades administrativas del país, han confirmado el ascenso del partido ultra Reform UK a costa de los dos grandes partidos. Tanto el Partido Laborista como el Partido Conservador han registrado importantes caídas en antiguos bastiones, poniendo fin a su hegemonía en el escenario político del Reino Unido. Los escándalos y las dificultades para frenar el aumento del coste de la vida han pasado factura al primer ministro, Keir Starmer, cuya continuidad está más en entredicho que nunca.
Cerca de un 20% de las más de 5.000 concejalías en juego en Inglaterra ya han sido adjudicadas a primera hora de la mañana. Los ultras de Reform UK, liderados por el populista Nigel Farage, se han hecho con al menos 300, incluidas las que estaban en juego en municipios del norte y del centro del país controlados históricamente por los laboristas. Los de Farage también han logrado importantes victorias en bastiones conservadores, confirmando la desafección por los dos grandes partidos. “Olvidaros de la izquierda y de la derecha, ya no hay izquierda ni derecha, se ha acabado. Es el cambio más trascendental en la política británica”, ha asegurado el líder populista tras conocer los primeros resultados.
El recuento en Inglaterra parece confirmar los peores pronósticos para los laboristas, aunque todavía faltan muchos resultados por publicar. No será hasta al mediodía cuando se conozcan los primeros datos de las elecciones en Gales y en Escocia, donde los partidos nacionalistas aspiran a lograr la victoria. En el caso de Escocia, el Partido Nacional Escocés (SNP) se presenta como el gran favorito y podría alcanzar una mayoría independentista en el Parlamento de Holyrood con el apoyo de los Verdes escoceses. En Gales, todo apunta a que serán los nacionalistas del Plaid Cymru quienes se alcen con la victoria, poniendo fin a casi tres décadas de dominio laborista en el Parlamento regional (Senedd).
Cambio de rumbo
La debacle laborista amenaza con iniciar una rebelión interna en el partido para poner fin al liderazgo de Starmer. Algunos diputados de la izquierda del partido se han posicionado públicamente a favor de un cambio de rumbo e incluso han pedido al primer ministro que dé un paso al lado. “Creo que lo mejor que podría hacer ahora el primer ministro es dirigirse mañana [viernes] a la nación y establecer un calendario para su salida del cargo”, ha asegurado el diputado laborista Jonathan Brash en declaraciones a The Guardian.
La falta de consenso en torno a un candidato alternativo, sin embargo, ha dado oxígeno a Starmer. El nombre que más apoyos ha recibido por ahora es el del alcalde de Mánchester, Andy Burnham, pero la posibilidad de que desafíe el liderazgo del primer ministro a corto plazo es todavía remota, ya que antes debería hacerse con un escaño en la Cámara de los Comunes. Por ahora, los ministros laboristas están cerrando filas con su líder, algo que ha alejado todavía más un eventual motín. Las próximas horas serán decisivas para el futuro del partido y de un país acostumbrado ya a la inestabilidad política.
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