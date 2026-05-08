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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump dice que el alto el fuego sigue vigente tras intercambiar EEUU e Irán ataques en Ormuz
El Comando Central de Estados Unidos aseguró haber atacado centros de "mando y control" e instalaciones militares iraníes después de que fuerzas de Irán lanzaran misiles, drones y embarcaciones rápidas contra destructores estadounidenses que transitaban por el estrecho
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Trump dice que alto el fuego en Irán sigue vigente
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves -a la cadena ABC- que el alto el fuego en Irán "sigue vigente", pese al intercambio de ataques con Teherán en el estrecho de Ormuz y que ha sido calificado como una violación al acuerdo por parte de la república Islámica.
EEUU afirma haber destruido centros de mando iraníes tras ataque en Ormuz
El Comando Central de Estados Unidos aseguró este jueves que atacó centros de "mando y control" e instalaciones militares iraníes después de que fuerzas de Irán lanzaran misiles, drones y embarcaciones rápidas contra destructores estadounidenses que transitaban el estrecho de Ormuz. Según el comunicado del Comando Central, las fuerzas iraníes lanzaron "múltiples misiles, drones y pequeñas embarcaciones" contra los destructores USS Truxtun, USS Rafael Peralta y USS Mason mientras atravesaban la vía marítima internacional que conecta el estrecho de Ormuz con el golfo de Omán.
Irán acusa a EEUU de violar el alto el fuego
Un portavoz de Cuartel General Central de Jatam al Anbiya (KCHG) ha denunciado en la última hora ataques del Ejército de Estados Unidos contra dos buques, uno de ellos un petrolero iraní, así como a la isla de Qeshm y otros puntos de la costa en el estrecho de Ormuz, a lo que Teherán ha respondido atacando buques militares estadounidenses. "El Ejército estadounidense, violando el alto el fuego, atacó un petrolero iraní que se dirigía desde las aguas costeras iraníes hacia el estrecho de Ormuz, así como otro buque que entraba en el estrecho frente al puerto de Fuyaira, en Emiratos Árabes Unidos", ha señalado en una nota difundida a través de la agencia de noticias iraní Tasnim.
Al menos 12 muertos, uno de ellos paramédico, y 37 heridos en ataques israelíes en Líbano
Al menos doce personas murieron este jueves en una serie de ataques israelíes contra el sur del Líbano, entre ellos un paramédico que se encontraba de servicio, mientras que otras 37 resultaron también heridas pese al alto el fuego en vigor desde mediados del mes pasado.
El Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano informó de un bombardeo que causó cinco muertos y dos heridos en la localidad de Haboush; otro que dejó tres fallecidos y 15 heridos en Doueir, así como un tercero con tres víctimas mortales más y otros 19 heridos en el pueblo de Harouf.
Irán en la ONU: "La única solución viable para Ormuz es el fin definitivo de la guerra"
El representante permanente de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, criticó duramente este jueves la resolución que impulsan Estados Unidos y los países del Golfo ante el Consejo de Seguridad para garantizar la navegación en el estrecho de Ormuz, y aseguró que "la única solución viable para Ormuz es el fin definitivo de la guerra".
Iravani compareció ante los medios a las puertas del Consejo de Seguridad después de que lo hiciera el embajador de EE.UU. ante la ONU, Mike Waltz, para presentar una resolución sobre el estrecho de Ormuz, redactada junto a Baréin, y en colaboración con Kuwait, Catar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos.
EEUU acusa a Irán de peajes "ilegales" en Ormuz
El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, acusó a Irán de querer cobrar peajes "ilegales" a quienes quieran cruzar el estrecho de Ormuz, a través del nuevo organismo creado por Teherán para gestionar la vía, y pidió abrir un corredor humanitario de la ONU.
Waltz compareció a las puertas del Consejo de Seguridad para presentar un proyecto de resolución con el que garantizar la libertad de navegación en el estrecho, bloqueado por Irán, que EE.UU. ha redactado junto a Baréin, y en colaboración con Kuwait, Catar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos.
El brent recupera los 100 dólares y suaviza el descenso
El barril de brent recuperó este jueves el nivel de los 100 dólares, aunque mantiene un retroceso del 1,18 % respecto al cierre de la víspera, tras tocar hoy su mínimo en 96 dólares.
A las 18.30 hora local (16.30 GMT), el brent, referente en Europa, cedía un 1,18 % y el barril se negociaba en 100,07 dólares.
Esta tarde, minutos antes de las 15.00, el precio del barril tocó su nivel más bajo del día en los 96,03 dólares, por debajo del mínimo marcado ayer en 96,75 dólares.
EEUU anuncia una reunión entre representantes de Líbano e Israel el 14 y 15 de mayo
El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado jueves un nuevo encuentro entre delegaciones de Líbano e Israel para poner fin a los combates entre el partido-milicia Hezbolá y el Ejército israelí, que se celebrará los próximos 14 y 15 de mayo, presumiblemente en Washington.
El Departamento de Estado ha señalado en declaraciones a Europa Press que "las conversaciones tendrán lugar el próximo jueves y viernes", sin dar más detalles y sin confirmación hasta el momento por parte de las autoridades libanesas e israelíes.
Será la tercera vez que representantes de los dos países se den cita en la capital estadounidense para tratar de terminar con el conflicto desde principios de abril, cuando acordaron un alto el fuego, extendido posteriormente.
Albares convoca al embajador iraní para exigir el respeto de los DDHH
El embajador de Irán en España, Reza Zabid, ha sido convocado este jueves en el Ministerio de Asuntos Exteriores para exigirle el respeto de los Derechos Humanos en el país y en particular la liberación inmediata de la Nobel de la Paz Narges Mohammadi, encarcelada por el régimen de los ayatolás y en un delicado estado de salud, según ha anunciado el jefe de la diplomacia, José Manuel Albares.
Así lo ha desvelado el ministro durante su comparecencia en el Pleno del Congreso para hablar de las gestiones del Gobierno en relación con la Global Sumud Flotilla que se dirigía a Gaza y durante la que también se ha referido al conflicto en Irán.
La Justicia de EEUU investiga apuestas de 2.600 millones contra el petróleo minutos antes de anuncios clave de Trump sobre Irán
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) está investigando una serie de operaciones realizadas en el mercado del petróleo, por un valor de 2.600 millones de dólares (2.200 millones de euros), momentos antes de anuncios clave sobre la guerra con Irán que provocaron grandes altibajos en los mercados realizados por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Aragchi. La cadena de televisión estadounidense ABC ha adelantado la investigación tras obtener datos sobre las cuatro operaciones bajo sospecha de la Bolsa de Londres. (Seguir leyendo)
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