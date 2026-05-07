Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump apunta a un inminente acuerdo con Irán tras "conversaciones muy positivas en las últimas 24 horas"

Las negociaciones entre EE.UU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra están en el aire después de que no se celebraran este fin de semana, mientras el ministro de Exteriores iraní sigue presentando sus propuestas a los mediadores paquistaníes a la espera de una reacción de Washington. Entre tanto, los ataques israelíes contra el Líbano no cesan pese al alto el fuego en vigor, en un momento en el que el discurso del Gobierno israelí contra el grupo chií Hizbulá se recrudece y el número de muertos en territorio libanés supera ya los 2.500 en casi dos meses de guerra.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Termina la retirada de escombros tras el ataque en Beirut, aún sin balance de víctimas Los equipos de emergencias concluyeron las labores de retirada de escombros en el apartamento atacado anoche por Israel en los suburbios de Beirut, un ataque para el que las autoridades libanesas todavía no ofrecen balance de víctimas y con el que el Estado judío dice haber alcanzado a un comandante del grupo chií Hizbulá. "La eliminación de restos y escombros fue completada hace poco, después del ataque del enemigo que tuvo como objetivo un piso en un edificio residencial del área de Haret Hreik, en los suburbios sur", informó este jueves la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN).

China rechaza los recientes ataques iraníes que "incrementan la tensión" en el Golfo El Gobierno chino expresó este jueves su preocupación por los recientes ataques de Irán a Emiratos Árabes Unidos y aseguró que se opone a cualquier acción que incremente la tensión en la región del Golfo. En una rueda de prensa, el portavoz de la Cancillería china Lin Jian reafirmó la necesidad de alcanzar un alto el fuego total en la región, preguntado por los recientes ataques iraníes que han afectado a Emiratos Árabes Unidos, así como a petroleros que intentaban atravesar el estrecho de Ormuz.

EEUU e Irán se acercan a un acuerdo en el que se espera la respuesta de Teherán, según la CNN Estados Unidos e Irán se acercan a un acuerdo sobre un breve memorando para poner fin a la guerra y ahora se espera la respuesta de Teherán, informó la cadena CNN, que cita una fuente regional familiarizada con las negociaciones a las que ha tenido acceso. No obstante, las fuentes recordaron que las conversaciones se habían truncado en el último momento en ocasiones anteriores. La Casa Blanca recibió el martes "comentarios positivos" de mediadores paquistaníes que indicaban que los iraníes estaban avanzando hacia un compromiso, según informaron dos funcionarios del gobierno a CNN.

Trump, al papa León XIV: "Le guste o no, Irán no puede tener un arma nuclear" El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó de nuevo este miércoles al papa León XIV de querer que Irán cuente con un arma nuclear, e insistió, en vísperas de que el secretario de Estado, Marco Rubio, visite el Vaticano, en que eso no puede ocurrir aunque no sea del agrado del pontífice. "En lo que respecta al papa, es muy sencillo: le agrade o no, Irán no puede poseer un arma nuclear. Él parecía sugerir que sí pueden y yo digo que no pueden, porque si eso sucediera, el mundo entero se convertiría en rehén, y no vamos a permitir que eso ocurra", dijo el mandatario preguntado por los periodistas en el Despacho Oval.

Diez muertos, incluido el hijo de un líder de Hamás en Gaza, por ataques de Israel Una decena de personas ha muerto este miércoles a causa de ataques del Ejército israelí contra la Franja de Gaza, entre los que se incluye uno de los hijos del principal negociador de Hamás, Jalil al Haya. El diario 'Filastin', vinculado al grupo palestino, ha confirmado en un primer momento la muerte de al menos nueve personas en ataques de Israel contra distintos puntos del enclave durante la jornada. En otro mensaje, ha anunciado también el fallecimiento de Azam Jalil al Haya, hijo de uno de los dirigentes de Hamás, a consecuencia de un bombardeo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en el barrio de Al Daraj, en el este de la ciudad de Gaza.

Trump apunta a un inminente acuerdo con Irán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado este miércoles que las autoridades de Irán han aceptado renunciar al desarrollo de armas nucleares y ha apuntado de nuevo a un inminente acuerdo entre los dos países tras haber mantenido "positivas" conversaciones "en las últimas 24 horas". "Irán no puede tener armas nucleares, y no las tendrá; además, ha aceptado eso, entre otras cosas (...) Ellos quieren llegar a un acuerdo. Hemos mantenido conversaciones muy positivas en las últimas 24 horas, y es muy posible que lleguemos a un acuerdo", ha señalado en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval, sin dar más detalles sobre ese supuesto intercambio.

El petróleo de Texas cae hasta los 95 dólares ante posible acuerdo entre EEUU e Irán El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cayó este miércoles un 7,03%, hasta los 95,08 dólares el barril, ante un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Próximo. Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de junio, el crudo de referencia en EEUU, restaban 7,19 dólares con respecto al cierre anterior, cuando el optimismo por el cese del conflicto ya rebajó en un 3,9% su precio.

Irán tilda de sesgado el borrador de resolución de EEUU ante el Consejo de Seguridad sobre el estrecho de Ormuz El Gobierno de Irán ha tildado de sesgado el borrador de una resolución presentado por Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas "para defender la libertad de navegación y garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz". "Estados Unidos ha impulsado un borrador de resolución defectuoso y motivado políticamente en el Consejo de Seguridad de la ONU bajo el pretexto de la 'libertad de navegación' para avanzar su agenda política y legitimar acciones ilícitas, no para resolver la crisis", ha indicado la misión de Irán ante la ONU en redes sociales.

Macron condena ante Pezeshkian los ataques a navíos y pide reabrir "sin condiciones" Ormuz El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó este miércoles su preocupación por la escalada de tensiones en Oriente Próximo durante una conversación telefónica con su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, en la que condenó los "ataques injustificados" contra infraestructuras civiles de Emiratos Árabes Unidos y varios buques en la zona, incluido uno de un armador galo. Macron aprovechó también para llamar a "todas las partes" a levantar "sin demora y sin condiciones" el bloqueo del estrecho de Ormuz, al subrayar en un mensaje en sus redes sociales la necesidad de restaurar de forma duradera la plena libertad de navegación que prevalecía antes del conflicto.