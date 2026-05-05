Al menos 26 muertos y 61 heridos en una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en China

Una explosión acaecida este lunes en una fábrica de fuegos artificiales ubicada en Liuyang, municipio perteneciente a la ciudad de Changsha, en el centro de China, se ha cobrado la vida de al menos 26 personas y ha dejado a otras 61 heridas.

Los hechos han ocurrido en el taller de la empresa Changsha Liuyang Huasheng Fireworks Manufacturing and Display, lugar en el cual continúan las labores de rescate, según ha recogido la agencia de noticias china Xinhua, que agrega que el Ministerio de Gestión de Emergencias ha enviado a un equipo para guiar las labores de rescate y socorro.

En una rueda de prensa recogida por este medio, los responsables del operativo de rescate explicaron que, hasta ahora, se han movilizado más de 1.500 efectivos de los departamentos de bomberos, emergencias, seguridad pública y sanidad para llevar a cabo las tareas de emergencias en el lugar del suceso.

Actualmente, las labores de búsqueda y rescate en la zona están "prácticamente completadas" y las autoridades están controlando los niveles de contaminación del aire y el agua, cuyos indicadores ambientales son "normales".

"Estamos profundamente apenados y llenos de remordimiento", aseguró Chen Bozhang, alcalde de Changsha, capital de la provincia de Hunan, durante esa misma comparecencia.

Ante esta coyuntura, el propio presidente de China, Xi Jinping, ha pedido realizar el "máximo esfuerzo" para buscar a las personas que continúan desparecidas y rescatar a las que han resultado heridas, al tiempo que ha reclamado una pronta investigación sobre el accidente y que los responsables rindan cuentas.

"Las autoridades de todas las regiones y departamentos deben extraer lecciones profundas del accidente y reforzar la responsabilidad en materia de seguridad en el lugar de trabajo", ha destacado Xi, que también es secretario general del Comité Central del Partido Comunista del país y presidente de la Comisión Militar Central.

En esa línea ha ordenado fortalecer la detección de riesgos y el control de peligros en sectores claves, mejorar la gestión de la seguridad pública y realizar esfuerzos para salvaguardar la vida y la propiedad de las personas.

Por el momento, ya ha sido abierta una investigación sobre las causas del accidente, y las autoridades de seguridad pública han detenido al responsable de la empresa implicada.

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