EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Los venezolanos responden al llamado de Machado y exigen la liberación de los presos políticos

Venezolanos se concentraron este domingo en varias ciudades de su país para pedir por la liberación de los presos políticos, luego de que la líder opositora y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, realizara una convocatoria en más de 120 ciudades del mundo.

En Caracas, decenas de personas se reunieron frente a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), conocida como El Helicoide, donde elevaron pancartas para exigir democracia en Venezuela y exhibieron fotos de los presos políticos junto a familiares, activistas políticos y representantes de ONG.

La defensora de derechos humanos Sairam Rivas manifestó que el Gobierno de Venezuela no puede hablar de reconciliación mientras "El Helicoide siga operando como centro de tortura".