Irán amenaza con atacar la Armada de EEUU si pone en marcha el Proyecto Libertad en Ormuz

Irán atacará todo barco que intente cruzar el estrecho de Ormuz y toda embarcación estadounidense que se acerque a esta vía para intentar garantizar el paso de los buques. Así lo ha asegurado este lunes el Ejército iraní en un comunicado, después de que este domingo, en un mensaje a través de sus redes sociales, el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurase que EEUU ayudará a partir de este lunes a que los cientos de cargueros y petroleros atrapados en el golfo Pérsico puedan seguir con su ruta tras dos meses atrapados.

Ormuz está cerrado casi por completo desde el inicio de la guerra entre Israel, Irán y EEUU, en un principio por el bloqueo parcial de Teherán —que no permite el paso de ningún barco a no ser que reciba el permiso explícito del país persa—, pero también por el bloqueo de Washington, que desde hace tres semanas impide la salida de los barcos iraníes de los puertos y aguas territoriales persas.

"La seguridad del estrecho de Ormuz está en nuestras manos. El paso seguro de cualquier barco debe ser únicamente coordinado con nuestras fuerzas armadas. Avisamos que cualquier barco extranjero, en especial cualquier embarcación militar del agresivo EEUU, será atacado si intenta entrar o acercarse a Ormuz", ha dicho el comando central del Ejército iraní este lunes.

La guerra en Oriente Medio, iniciada el pasado 28 de febrero con el asesinato sorpresa del entonces líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, vive suspendida desde hace dos semanas en un limbo incierto: las bombas y ataques han callado, pero la diplomacia, por el momento, ha quedado encallada, ante la enorme diferencia en las posiciones entre Teherán y Washington, que apenas intercambian ahora mensajes a través de Pakistán, principal país mediador.

La primera —y única— ronda de negociaciones directas, ocurrida hace tres semanas, acabó en "fracaso", en palabras del propio vicepresidente estadounidense, J.D. Vance.

"Nuestro apoyo a esta misión defensiva es esencial para la seguridad regional y la economía global", ha declarado este lunes de madrugada el jefe del Estado Mayor estadounidense, Brad Cooper, que ha asegurado en un comunicado que EEUU usará para esta misión de "guía" a través de Ormuz a 15.000 militares, y 100 aeronaves y buques.

En la actualidad, desde el inicio de la guerra, cerca de 20.000 marineros —atrapados en varios cientos de cargueros y petroleros— están atrapados en las aguas del golfo Pérsico, a la espera de poder salir a través de Ormuz hacia el golfo de Omán y el océano Índico.

"Un gesto"

A pesar de esta enésima escalada de tensiones en el Golfo, Pakistán ha confirmado este lunes que EEUU ha entregado toda la tripulación, 22 personas, capturada a finales de abril cuando Washington interceptó el carguero iraní MV Touska.

"Los marineros han volado ya a Pakistán, y serán entregados a las autoridades iraníes este lunes. El MV Touska también será remolcado a aguas pakistaníes, y volverá a Irán después de las reparaciones pertinentes. Pakistán da la bienvenida a este gesto, que genera confianza, y continuará facilitando el diálogo para conseguir la paz y seguridad regionales", ha dicho el Ministerio de Exteriores este lunes en un comunicado.

Con todo, nada está claro: Irán ha entregado a EEUU una nueva propuesta de paz este fin de semana, de momento no rechazada por Trump, que pide un final primero a la guerra para, en el próximo mes, empezar negociaciones nucleares. Washington reclama un acuerdo más rápido, y que Teherán entregue sus 440 kilos de uranio altamente enriquecido, algo que la República Islámica rechaza.

Este sábado, el comandante general segundo del Ejército iraní aseguró que el "escenario más probable" ahora mismo es una vuelta a la guerra entre Estados Unidos y el país persa.