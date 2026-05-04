Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump anuncia "contactos muy positivos" con Irán y dice que EEUU "ayudará a liberar" los barcos atrapados en Ormuz

Las negociaciones entre EE.UU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra están en el aire después de que no se celebraran este fin de semana, mientras el ministro de Exteriores iraní sigue presentando sus propuestas a los mediadores paquistaníes a la espera de una reacción de Washington. Entre tanto, los ataques israelíes contra el Líbano no cesan pese al alto el fuego en vigor, en un momento en el que el discurso del Gobierno israelí contra el grupo chií Hizbulá se recrudece y el número de muertos en territorio libanés supera ya los 2.500 en casi dos meses de guerra.

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Un segundo buque ha sido atacado en Ormuz en las últimas 24 horas, según una agencia marítima británica La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, por sus siglas en inglés), que monitorea la seguridad de barcos y marineros alrededor del mundo, alertó este lunes de un nuevo ataque contra un buque cisterna en aguas del estrecho de Ormuz, el segundo incidente en menos de 24 horas. El petrolero, de bandera no identificada, fue alcanzado a las 19.40 GMT del domingo "por un proyectil desconocido", sin dejar heridos entre la tripulación ni impacto ambiental.

Trump sostiene que las negociaciones con Irán van "muy bien" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que las negociaciones con Irán van "muy bien", horas después de que asegurara que pronto revisaría el plan de paz enviado por Teherán. El mandatario definió así ante los medios el progreso de las conversaciones de paz, a su regreso a Washington D.C. tras pasar el fin de semana en Florida. Trump no realizó más comentarios antes de subir al helicóptero que lo llevó de vuelta a la Casa Blanca.

Trump anuncia "contactos muy positivos" con Irán y dice que EEUU "ayudará a liberar" los barcos atrapados en Ormuz El presidente de Estados Unidos ha anunciado que a partir de este mismo lunes se pondrá en marcha una iniciativa "humanitaria" para facilitar la salida de los buques atrapados en el golfo Pérsico debido al cierre del estrecho de Ormuz en el marco de la guerra entre Estados Unidos e Irán. "Este proceso, el Proyecto Libertad, comienza en la mañana del lunes, hora de Oriente Próximo", ha explicado Trump en un mensaje publicado en redes sociales. El dirigente estadounidense explica que "casi todos" los países del mundo que no están implicados en la "disputa" entre Washington y Teherán han pedido a Washington ayuda para "liberar sus barcos atrapados en el estrecho de Ormuz". "Son neutrales e inocentes", ha señalado. Leer más

Fuentes de Exteriores: “El ministro Albares ha mantenido una conversación con el ministro de Asuntos Exteriores iraní a petición de este último. El ministro iraní le ha detallado el estado de la negociación en curso. El ministro Albares ha reiterado el apoyo español a la vía diplomática y a la negociación en curso para alcanzar una paz definitiva.” Leer más

Irán estudia la respuesta de EEUU a su propuesta de 14 puntos para poner fin a la guerra Irán confirmó este domingo que ya recibió a través de Pakistán la respuesta de Estados Unidos sobre la propuesta iraní de 14 puntos destinada a poner fin a la guerra y aseguró que analiza el contenido antes de emitir una respuesta oficial. “La posición de Estados Unidos sobre la propuesta de Teherán ha llegado a Irán a través de Pakistán”, declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, a la televisión estatal. El diplomático explicó que la postura estadounidense “está siendo evaluada” y que, una vez concluido el análisis, Irán presentará su respuesta.

Un ataque a un buque que navegaba por Ormuz sin heridos, según un portal de seguridad marítima Varias embarcaciones pequeñas atacaron a un buque granelero que navegaba hacia el norte del estrecho de Ormuz, según reportó este domingo el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO), sin dejar ningún herido en la tripulación ni provocar daños ambientales. "El capitán de un buque granelero que navegaba hacia el norte informó haber sido atacado por varias embarcaciones pequeñas. Toda la tripulación se encuentra a salvo y no se reportaron impactos ambientales", escribió la UKMTO en su página web. El incidente ocurrió cuando el buque se encontraba a 11 millas náuticas (20 kilómetros) de la ciudad de Sirik, al suroeste de Irán. La UKMTO, autoridad en el sector de la seguridad marítima que informa sobre incidentes en el mar, recibió desde el 28 de febrero hasta ayer, 2 de mayo, 41 informes de incidentes que afectan a buques que operan en el Golfo Pérsico, el Estrecho de Ormuz y el Golfo de Omán.

La Flotilla insta a España y Brasil a intervenir después de que Israel haya prorrogado la detención de los activistas La Flotilla Global Sumud (GSF) instó este domingo a los gobiernos de España y Brasil a "actuar de inmediato", después de que el Tribunal de Magistrados de Ashkelon (Israel) prorrogara hoy dos días más la detención del activista palestino-español Saif Abukeshek y de su compañero brasileño Thiago Ávila. "Los participantes de la Flotilla Global Sumud actuaron porque el mundo no ha logrado detener la destrucción de la vida palestina. Los gobiernos se enfrentan ahora a una clara disyuntiva: respetar el derecho internacional o seguir siendo cómplices de su destrucción", se indica en un comunicado del colectivo activista. Concretamente, GSF pidió a los gobiernos de todo el mundo, pero en especial a los de España y Brasil, la liberación de los detenidos; iniciar "investigaciones públicas independientes" sobre el arresto de estos dos activistas en aguas internacionales e imponer "sanciones significativas" a Israel por sus "continuas violaciones del derecho internacional".

El ministro alemán de Exteriores urge a su homólogo iraní a renunciar a armas nucleares y a reabrir Ormuz El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, instó este domingo a su homólogo iraní, Abás Araqchí, a renunciar de forma completa y verificable a las armas nucleares y a reabrir inmediatamente el estrecho de Ormuz. En una llamada telefónica, Wadephul transmitió a Araqchí que Alemania apoya una solución negociada, según indicó su departamento en la red social X. El jefe de la diplomacia alemana subrayó que, como estrecho aliado de EE. UU., tanto Berlin como Washington comparten el mismo objetivo, que es que "Irán debe renunciar de forma completa y verificable a las armas nucleares y reabrir inmediatamente el estrecho de Ormuz (...)". La llamada telefónica se produjo después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó el martes pasado que el canciller alemán, Friedrich Merz, "no sabe de lo que habla" al creer aparentemente que "está bien que Irán tenga un arma nuclear" y al acusar de nuevo a Alemania de no haber apoyado a Washington en la guerra contra Irán.

La OPEP + anuncia una subida de la producción de crudo Representantes de siete importantes productores de petróleo de la OPEP+, reunidos este domingo de forma telemática, anunciaron que la producción de la alianza será aumentada en 188.000 barriles diarios (bd) a partir de junio. En un comunicado, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, entre ellos Rusia, recuerdan que este "ajuste voluntario" se agrega a la subida del bombeo anunciada en abril pasado (206.000 bd), lo que "reafirma su compromiso con la estabilidad del mercado".