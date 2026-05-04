Alemania, más preocupada por la falta de Tomahawk de EEUU que por la retirada de 5.000 soldados

El Gobierno alemán insiste tanto por boca de su canciller, Friedrich Merz, como del ministro de Defensa, Boris Pistorius, o el de Exteriores, Johann Wadephul, que la retirada de 5.000 soldados estadounidenses de su territorio no mermará la capacidad disuasoria de la OTAN en Europa. Pero admite su preocupación por no disponer de los misiles de crucero estadounidense Tomahawk, como habían acordado Berlín y Washington con Joe Biden en la Casa Blanca, ya que supone un "vacío de capacidades" defensivas, según Pistorius.

"Tenemos que ver cómo cerrar ese vacío", afirmó este lunes el ministro de Defensa. Desde 2023 se está trabajando en "soluciones temporales" y en el desarrollo de sistemas defensivos de alta precisión --llamados DPS-- con el Reino Unido y Francia. Pero hoy por hoy no se ha resuelto y, en cualquier caso, su desarrollo llevará tiempo.

Pistorius hizo estas apreciaciones desde una instalación militar de Munster, después de que la noche anterior, en una entrevista Merz admitiera que EEUU no desplegará los Tomahawk en territorio alemán. El canciller explicó que Washington necesita estos misiles para su ofensiva contra Irán, ya que supuestamente hasta ahora ha utilizado alrededor de una cuarta parte de su estoc en la región. Los misiles crucero de mayor alcance en poder de Alemania son los Taurus, con una autonomía de 500 kilómetros, mientras que los Tomahawk alcanzan los 2.500 kilómetros.

Desde las filas conservadoras de Merz se ha alertado del peligro que supone no disponer de esas armas para contrarrestar la amenaza nuclear que implica Rusia. El diario muniqués Süddeutsche Zeitung ha recordado que Moscú tiene desplegados en su enclave de Kaliningrado sus misiles Iskander, ante los cuales Alemania no tiene capacidad de respuesta.

Reducción prevista

Merz descartó en su entrevista que la decisión de Donald Trump de retirar 5.000 soldados de su bases en Alemania sea producto del malestar causado por la frase suya en que aseguraba que Teherán había "humillado" a Estados Unidos. Ha insistido, lo mismo que sus ministros, en que esa reducción de tropas estaba prevista.

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En total Estados Unidos tiene unos 36.000 soldados estacionados en sus bases en Alemania, la mayor de las cuales, Ramstein, es el puntal de sus operaciones en Irán y resto de Oriente Medio. Tanto el citado rotativo como la radiotelevisión pública de Baviera informan de que la retirada se materializará en la llamada Brigada Stryker de Vilseck, en esa región. De acuerdo con esos medios, la medida se programó ya en 2020, bajo el primer mandato presidencial de Trump, pero luego Biden suspendió esa orden.