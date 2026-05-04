Al menos 14 españoles viajan en el crucero en el que han muerto tres personas por un posible brote de hantavirus

Al menos 14 españoles (13 pasajeros y un tripulante) viajan a bordo del crucero MV Hondius, en el que tres pasajeros han muerto por un posible brote de hantavirus, según ha informado la naviera neerlandesa operadora del viaje, Oceanwide Expeditions, en un comunicado. El crucero, que partió de Argentina y tiene como destino final Canarias, se encuentra actualmente frente a las costas de Cabo Verde, país que ha rechazado su atraque por motivos de "seguridad pública nacional". Un pasajero británico se encuentra "en estado crítico" ingresado en un hospital de Johannesburgo, donde fue trasladado, mientras que otros dos miembros de la tripulación padecen síntomas respiratorios agudos, uno leve y otro grave, y ambos "requieren atención médica urgente".

En total, en el barco viajan 149 personas de 23 nacionalidades diferentes. La mayor parte son filipinos, 38, todos ellos tripulantes, y también hay 23 británicos y 17 estadounidenses. La naviera está estudiando la posibilidad de desembarcar en Gran Canaria o Tenerife para proceder allí a nuevos exámenes médicos, pero que esta opción requiere "el permiso y la coordinación de las autoridades sanitarias locales".

Oceanwide Expeditions ha asegurado asimismo que está colaborando estrechamente también con las autoridades internacionales, entre ellas la Organización Mundial de la Salud (OMS), y está aplicando "estrictas medidas de precaución" tales como "aislamiento, protocolos de higiene y seguimiento médico".

"Tras una evaluación técnica y epidemiológica, las autoridades sanitarias nacionales decidieron no autorizar el atraque del buque en el Puerto de Praia, en aplicación del principio de precaución y de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional, con el fin de proteger la salud pública nacional", informó el Ministerio de Salud de Cabo Verde.

El ministerio aseguró que ha estado "monitoreando" la situación del buque, que ingresó en sus aguas la víspera, tras "la notificación por parte de organismos sanitarios internacionales de un brote de enfermedad respiratoria". Desde entonces, subrayó, el barco "permanece en alta mar bajo vigilancia constante por parte de las autoridades sanitarias".

"La asistencia médica necesaria la proporciona un equipo especializado, compuesto por médicos especialistas, enfermeros y técnicos de laboratorio. Asimismo, se han preparado medidas de respuesta hospitalaria para cualquier necesidad de atención especializada en el Hospital Dr. Agostinho Neto" en Praia, el mayor de Cabo Verde.

Un matrimonio alemán, entre los fallecidos

Entre las víctimas se encuentran una pareja neerlandesa --un hombre de 70 años y una mujer de 69 años-- que murieron, respectivamente, en la isla británica de Santa Elena y en Johannesburgo (norte de Sudáfrica), lugares en los que permanecen sus cuerpos, según detalló el Departamento de Salud de Sudáfrica. El tercer fallecido es un hombre de nacionalidad alemana, cuyo cadáver sigue en la embarcación.

Pretoria confirmó también que el ciudadano británico que enfermó mientras el buque viajaba desde Santa Elena a la isla de Ascensión (también británica) se encuentra en "estado crítico de aislamiento" mientras recibe "tratamiento médico adicional" en Johannesburgo. Este es el único caso en el que la presencia del virus ha sido confirmada en el laboratorio hasta el momento.

La OMS aseguró este lunes que está actuando con urgencia y trabajando con los países implicados para apoyar la atención médica, la evacuación, las investigaciones y la evaluación del riesgo para la salud pública que puede representar el brote. La entidad precisó que las infecciones por hantavirus son poco frecuentes y suene estar relacionadas con la exposición a roedores infectados. Su transmisión entre personas es difícil, pero cuando esto ocurre puede tener graves consecuencias, como la situación que se ha presentado en el crucero.

"No hay motivo de alarma"

"El riesgo para la población en general sigue siendo bajo. No hay motivo de alarma ni necesidad de imponer restricciones de viaje", declaró Kluge a través de un comunicado.

Agregó que esta situación sirve" como un recordatorio oportuno" sobre el hecho de que "las amenazas para la salud no respetan fronteras" y que la cooperación es la mejor forma de proteger a las personas.

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El buque MV Hondius, que se utiliza para viajes de exploración en el Ártico y en la Antártida, zarpó el pasado 20 de marzo desde la terminal portuaria de Ushuaia, la ciudad más austral de Argentina, y viajaba en dirección a Canarias, en una ruta que incluyó también la Antártida continental, las islas Malvinas, las islas Georgias del Sur, la isla del Ruiseñor y la isla Tristán.