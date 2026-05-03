Trump asegura que el recorte de su contingente en Alemania será "mucho mayor" de 5.000 militares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha avanzado este sábado que su Administración pretende ampliar la retirada de militares desplegados en Alemania más allá de la cifra comunicada la víspera por el Pentágono, que situaba el recorte inicial en unos 5.000 efectivos.

En declaraciones a la prensa desde Florida, el mandatario ha asegurado que el ajuste será más profundo de lo previsto. "Vamos a reducirlo considerablemente", ha afirmado, antes de añadir: "Y vamos a reducirlo mucho más allá de los 5.000".

Un portavoz del Departamento de Defensa señalaba este viernes que el proceso de repliegue debería completarse en un plazo aproximado de doce meses, si bien no se ha concretado por el momento el alcance final de esta medida ni cómo será la redistribución de las fuerzas tras su ejecución.

El anuncio de Trump llega en un contexto de creciente tensión diplomática entre Washington y Berlín, después de un desencuentro público entre el presidente norteamericano y el canciller alemán, Friedrich Merz, a comienzos de esta semana. El dirigente alemán sugirió que el Gobierno iraní había "humillado" a Estados Unidos durante sus negociaciones bilaterales, lo que despertó la indignación de Trump, quien amenazó con retirar las tropas estadounidenses en territorio alemán.

En la actualidad, Estados Unidos mantiene unos 86.000 militares desplegados en Europa, de los cuales cerca de 39.000 se encuentran en Alemania, según datos del Ejército estadounidense de mediados de abril recogidos por la misma agencia. Estas cifras, no obstante, están sujetas a variaciones frecuentes debido a rotaciones periódicas y ejercicios militares. La decisión abre interrogantes sobre el futuro de la presencia militar de Estados Unidos en Europa y su impacto en el equilibrio de seguridad en el continente, en un momento de reajuste de prioridades estratégicas por parte de Washington.

En este contexto, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) ha pedido este sábado a Estados Unidos que aclare los pormenores de su decisión de retirar a alrededor estos alrededor de 5.000 efectivos desplegados en Alemania el marco de una revisión más amplia de su presencia militar en Europa.