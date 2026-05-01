Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski condena los ataques rusos contra energía, viviendas y un autobús

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, condenó este jueves en redes sociales los ataques rusos de las últimas horas contra ciudades ucranianas como Dnipró, Odesa o Mikoláyiv, que alcanzaron infraestructuras energéticas, residenciales y de transporte.

"Es importante que nuestros socios no olviden que esta guerra continúa todos los días y que necesitamos seguridad cada día. Rusia debe poner fin a esta guerra y sólo la presión puede hacerlo posible", dijo en X Zelenski, que pidió que no se suavicen las sanciones en vigor contra el Kremlin.

El presidente ucraniano recordó que Rusia lanzó durante la noche más de 200 drones y un misil balístico contra la retaguardia ucraniana, y señaló que decenas de personas han resultado heridas en estos nuevos bombardeos.